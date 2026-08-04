Mercedes corrige el error del EQA: su sustituto ya no quiere parecer un coche eléctrico

Mercedes-Benz fue una de las primeras marcas tradicionales que intentó crear una familia de coches eléctricos completamente diferenciada. Así nacieron el EQC, el EQA, el EQB, el EQE y el EQS, modelos con nombres propios y, en algunos casos, un diseño muy alejado del resto de la gama.

Ahora la compañía alemana parece haber llegado a una conclusión diferente: un coche eléctrico no necesita parecer, ni siquiera llamarse, como un producto completamente distinto. El mejor ejemplo es el nuevo Mercedes GLA, que tendrá versiones híbridas y eléctricas bajo una misma denominación.

La nueva generación del SUV compacto acaba de ser presentada y su versión eléctrica se convierte, en la práctica, en la heredera del actual Mercedes EQA. Pero esta vez no estamos ante una adaptación superficial. El nuevo modelo utiliza la plataforma MMA estrenada por el Mercedes CLA eléctrico y llega con unas prestaciones muy superiores.

Mercedes-Benz GLA | Mercedes-Benz

El nuevo GLA será eléctrico e híbrido al mismo tiempo

La principal novedad no es solamente que exista un GLA eléctrico. El actual EQA ya era, en esencia, la interpretación eléctrica del SUV compacto de Mercedes. Lo realmente importante es que la marca elimina la frontera entre sus modelos de combustión y sus coches eléctricos.

El comprador podrá elegir un Mercedes GLA eléctrico o una versión con motor de gasolina e hibridación de 48 voltios, pero ambos compartirán nombre, diseño, habitáculo y buena parte de su tecnología. Es la misma estrategia que Mercedes ya está aplicando en otros modelos recientes.

De esta manera, el fabricante deja atrás progresivamente la familia EQ como una gama independiente. El coche eléctrico pasa a ser una motorización más dentro de cada modelo, en lugar de presentarse como un producto extraño o separado del catálogo convencional.

Mercedes-Benz España ya muestra el nuevo GLA en su página web y permite que los interesados se registren para recibir información, aunque todavía no ha comunicado su precio oficial para nuestro mercado. Su lanzamiento europeo está previsto antes que su llegada a Estados Unidos, donde será comercializado como modelo 2028 durante la segunda mitad de 2027.

Mercedes-Benz GLA | Mercedes-Benz

Hasta 657 kilómetros y 320 kW de carga

Inicialmente se ofrecerán dos versiones eléctricas. El Mercedes GLA 250+ Electric tendrá un único motor en el eje trasero con unos 272 CV, mientras que el GLA 350 4MATIC Electric utilizará dos motores, tracción total y aproximadamente 354 CV.

Ambos emplearán una batería de 85 kWh útiles y una arquitectura eléctrica de 800 voltios. La versión más eficiente podrá homologar hasta 657 kilómetros de autonomía según el ciclo WLTP, una mejora considerable frente a los hasta 560 kilómetros que podía alcanzar el Mercedes EQA 250+.

Mercedes-Benz GLA | Mercedes-Benz

La diferencia más importante aparecerá, sin embargo, al conectarlo a un cargador rápido. El nuevo GLA podrá alcanzar una potencia máxima de 320 kW en corriente continua y recuperar aproximadamente 270 kilómetros de autonomía en diez minutos.

El actual EQA admite una potencia de carga muy inferior, por lo que el salto tecnológico será especialmente evidente durante los viajes largos. Además, el nuevo modelo podrá utilizar cargadores de 400 voltios gracias a un convertidor integrado, evitando uno de los problemas que han acompañado a algunos eléctricos desarrollados sobre plataformas de 800 voltios.

Mercedes-Benz GLA | Mercedes-Benz

Mercedes-Benz GLA | Mercedes-Benz

Mercedes todavía no ha confirmado cuánto costará en España

Mercedes no ha publicado por ahora los precios definitivos del nuevo GLA eléctrico. La compañía únicamente ha confirmado sus características principales y que también habrá versiones híbridas electrificadas.

Como referencia, el EQA se estrenó en España en 2021 con un precio de 49.900 euros. El nuevo modelo es mucho más avanzado, más potente y cuenta con una batería mayor, por lo que sería razonable esperar un precio de partida situado alrededor de los 50.000 euros o ligeramente por encima. No obstante, cualquier cantidad concreta sigue siendo una estimación hasta que Mercedes abra oficialmente los pedidos.

El nuevo GLA no es solamente otro SUV eléctrico con más autonomía. Es la prueba de que Mercedes está reconsiderando su primera estrategia eléctrica: el sucesor del EQA ya no necesita llamarse EQA. Será sencillamente un GLA, independientemente de que bajo su carrocería haya un motor híbrido o una batería de 85 kWh.