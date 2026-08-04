La DGT avisa a los conductores y prepara un dispositivo extraordinario para el eclipse solar del 12 de agosto

La Dirección General de Tráfico (DGT) prepara un dispositivo especial para el 12 de agosto, día en el que tendrá lugar el primer eclipse solar total visible en España en más de un siglo. El organismo trabaja junto a las comunidades autónomas ante la previsión de un gran número de desplazamientos hacia los puntos desde los que mejor podrá observarse el fenómeno.

La franja de totalidad atravesará Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Cataluña y parte del norte de Castilla y León, por lo que la DGT prevé medidas similares a las de las grandes operaciones de tráfico. Entre ellas figuran restricciones temporales a la circulación de camiones, desvíos e itinerarios alternativos para evitar el colapso de las principales carreteras, además de cortes puntuales en algunos accesos a zonas de observación.

El operativo también contempla la habilitación de aparcamientos extraordinarios en los lugares con mayor afluencia de visitantes y un refuerzo de la vigilancia por parte de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, tanto por tierra como por aire. En País Vasco y Navarra ya se ha anunciado la prohibición de circular a los camiones de más de 7,5 toneladas durante la jornada del eclipse.

Ante esta situación, las autoridades recomiendan planificar el viaje con antelación, consultar el estado de las carreteras en tiempo real, seguir las indicaciones de los paneles informativos y utilizar el transporte público siempre que sea posible para reducir las retenciones previstas.