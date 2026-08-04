Ya puedes pedir las ayudas del Plan Auto+ para comprar un coche eléctrico: hasta 4.500 euros para particulares

Los particulares ya pueden solicitar las ayudas del nuevo Plan Auto+, el programa con el que el Gobierno pretende incentivar la compra de vehículos eléctricos y electrificados y acelerar la renovación de un parque automovilístico que sigue siendo uno de los más envejecidos de Europa

El plazo para presentar las solicitudes se ha abierto este martes y las ayudas se tramitarán por orden de llegada hasta agotar el presupuesto disponible. La primera convocatoria cuenta con una dotación de 350 millones de euros destinados exclusivamente a personas físicas.

Uno de los aspectos más interesantes del programa es su carácter retroactivo. Esto significa que también podrán beneficiarse quienes hayan comprado un vehículo compatible desde el 1 de enero de 2026, siempre que cumplan las condiciones fijadas por el Ministerio de Industria y Turismo.

¿Cuánto dinero se puede recibir?

Las ayudas varían en función del tipo de vehículo adquirido y de su nivel de electrificación. La cuantía máxima prevista es de:

Hasta 4.500 euros para turismos eléctricos o electrificados con etiqueta CERO.

Hasta 5.000 euros para furgonetas y vehículos comerciales ligeros.

Hasta 1.100 euros para motocicletas eléctricas.

Hasta 1.500 euros para cuadriciclos eléctricos.

No obstante, el importe definitivo dependerá de factores como el grado de electrificación del vehículo, su precio de compra y su contribución a la cadena de valor industrial europea.

Qué vehículos pueden acogerse

El programa está dirigido a mayores de edad residentes en España que no desarrollen una actividad económica.

Podrán solicitar la ayuda quienes hayan adquirido un vehículo nuevo matriculado en España a partir del 1 de enero de 2026. También se incluyen determinados vehículos seminuevos matriculados desde el 1 de enero de 2025, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria.

La tramitación se realiza exclusivamente por vía telemática y las solicitudes se atenderán hasta que se agoten los fondos.

Después llegará el turno de autónomos y empresas

La apertura para particulares es solo la primera fase del Plan Auto+. El Ministerio de Industria prevé activar después del verano una segunda línea dirigida a autónomos y empresas.

En ese caso, las ayudas serán más elevadas y podrán alcanzar los 6.000 euros para turismos y los 7.500 euros para furgonetas, con el objetivo de acelerar la electrificación de las flotas profesionales.

En conjunto, el Plan Auto+ dispone de un presupuesto de 400 millones de euros y forma parte de la estrategia España Auto 2030, con la que el Ejecutivo busca impulsar la demanda de vehículos electrificados, reforzar la industria de la automoción y avanzar en la reducción de emisiones del transporte.