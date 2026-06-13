Un precio más épico: la versión disponible del nuevo Skoda es un SUV de 22.800 euros, pero falta que la gama se complete con la batería básica

He aquí el SUV urbano checo made in Spain nacido para imponer cifras de rendimiento, eficiencia eléctrica y utilidad de carga en el segmento B. El Skoda Epiq, primer modelo EV con tracción delantera de la merca, comenzó su producción en la planta de Navarra y, de momento, está disponible con la versión de batería superior, la de 51,5 kWh de capacidad neta.

Eligiendo el acabado de acceso Urban, el resultado es un coche que al financiarlo baja de los 23.000 euros. Sin embargo, la gama debe completarse y, una vez que el resto de opciones mecánicas se incorporen, su valor será inferior a los 22.800 euros que ahora mismo anuncia... Algo así como un precio algo más épico.

Skoda Epiq | Skoda

La batería más grande convierte al Epiq en un asequible SUV eléctrico que se posiciona considerablemente por encima de la línea de los 400 km de autonomía combinada. La que se hace desear y de momento se encuentra pendiente de homologación garantiza conducción urbana y algo más. ¿Quién dice que no es posible escaparse de la ciudad recurriendo a una única carga durante más de 300 km de recorrido?

Batería con dos niveles de potencia y una fecha confirmada

Lo fundamental de la batería con 37,5 kWh de capacidad útil no es solo la autonomía de 315 km que anticipa en ciclo combinado, sino su apertura a diferentes niveles de potencia. Una vez que el fabricante la oficialice en el configurador, reconocerás a estas versiones aún ausentes como Epiq 35 y Epiq 40. Si bien ambas responderán con el mismo par de 267 Nm, la primera transmitirá al eje delantero hasta 115 CV y la segunda aumentará hasta 135 CV máximos.

Skoda Epiq | Skoda

Un dato más para que vayas tomando nota. Al contar con el mismo par, estas dos opciones próximas serán capaces de remolcar hasta 500 kg por igual, ya sea arrastrando remolques con o sin freno. El Epiq 55, el que se equipa con la batería superior, se mueve con 290 Nm y esto le permite capacidades de remolque de 1.200 y 750 kg respectivamente.

Esperamos un Epiq que, al financiarlo, reubique su precio entre los 21.000 y 22.000 euros. Pero de eso se trata por ahora: de esperar. Será en noviembre del 2026 cuando esta batería estándar se incorpore al catálogo, lo que no significará el cierre del círculo, ya que en 2027 se sumará el tope de gama, la versión más deportiva.