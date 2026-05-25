¿Te has quedado sin el Volkswagen Golf GTI 50 Aniversario? El consuelo es el Skoda más rápido y especial

Hablemos de versiones limitadas para conmemorar fechas especiales. El Volkswagen Golf GTI 50 Aniversario fue noticia por su paso récord en pista y su edición de 325 unidades se presentaba no precisamente abierta a la demanda. He aquí un consuelo en caso de que te encuentres con el cartel sold out colgando sobre alguno de los espejos del compacto alemán.

No será el Skoda Fabia Motorsport Edition tan rápido como ese GTI, pero si promete ser el más veloz de los coches de producción de la marca checa. Esto se debe a que se ha creado sobre la base del Fabia 130, otra edición limitada llevada al mercado en celebración por los 130 años del fabricante. Más especial que la especial. La fórmula se repite y también los motivos: esta nueva variante de colección rinde tributo a los 125 años de historia de la firma en las carreras y a ello debe su tanda de 125 ejemplares.

Skoda Fabia 125 | Skoda

Hablar del Fabia es hablar de un cinco puertas de calle destinado al lazo de sangre con los circuitos, ya que desde hace años es un coche de cabecera en los reductos de rallye europeo para Skoda. Recomiendo echar un vistazo a la versión Montecarlo, que lleva esta esencia a las carreteras y de una forma no tan exclusiva. El Motorsport Edition tiene lo suyo, porque también se inspira en el éxito del modelo en esta competición.

El Skoda Fabia Motorsport Edition en detalle

De hecho, cada uno de los 125 propietarios recibirá, como pieza coleccionable adjunta, un fragmento de la estructura de seguridad del Fabia RS que corre en la categoría Rally2. En guiño al RS Rally2 aplica esta edición limitada, precisamente, específicos elementos estéticos. Sobre el capó, el portón trasero y los laterales, unos adhesivos verdes acompañan a la pintura Moon White y al negro en contraste del techo, los pilares, los alerones delantero y trasero y el difusor.

Skoda Fabia Motorsport Edition | Skoda

Detalles que, aunque aporten a su causa de versión de colección, no importan más que su composición para la experiencia de conducción. Suspensión rebajada, buen par a regímenes moderados de revoluciones, llantas de 18 pulgadas, la doble salida de escape y ajustes en el colector de admisión, los frenos, la caja automática de siete velocidades y la aceleración describen su faceta de rendmiento. Al igual que la versión que le ha servido de base, el Motorsport Edition envía hasta 130 kW –177 CV– de potencia.

Párrafo final para un interior que se encarga dejar clara su misión de compacto de edición limitada. El 125 se lee desde afuera, pero también en zonas estratégicas del habitáculo, como las alfombrillas y el volante de tres radios. Los umbrales de las puertas dan la bienvenida con un decorativo que alude a las carreras y la placa de identificación de cada unidad viaja sobre el salpicadero. Salpicadero revestido de fibra de carbono, al igual que los asientos deportivos que, por cierto, prometen buenas sensaciones en curvas por sus elevadas sujeciones laterales.