Es el híbrido enchufable más vendido en España y el Full Equip etiqueta cero de MG que te puedes llevar sin entrada con 1 año de seguro por solo 199 €/mes

El MG EHS Plug-in Hybrid se ha disparado en matriculaciones este año y se ha asentado como el híbrido enchufable más vendido en España. Sus cifras de potencia y eficiencia lo convierten en un todocamino muy atractivo: 258 CV combinados entre el motor de gasolina 1.5 TGDI de 142 CV y el eléctrico de 116 CV, capaces de empujar al EHS de 0 a 100 km/h en apenas 6,9 s. Ese empuje, unido a un par máximo de 370 Nm, le sitúa al nivel de muchos SUV de corte deportivo, pero con la etiqueta CERO de la DGT gracias a sus emisiones locales cero.

Con 16,6 kWh de capacidad, la batería ofrece hasta 80 km de autonomía en modo eléctrico puro, suficiente para cubrir la mayoría de los recorridos urbanos diarios sin utilizar la mecánica de combustión, y cuando llega la hora de carretera, el motor de gasolina gana protagonismo, permitiendo viajes largos sin ansiedad de autonomía. Esa versatilidad (ciudad con 0 g/km y carretera sin complicaciones) explica parte de su éxito.

El maletero cubica 448 litros y cuenta con un doble fondo para guardar cables, chalecos o artículos de mantenimiento; el interior destila sensación de amplitud y la posición elevada de conducción facilita la visibilidad. Aunque algunos rivales premium ofrecen acabados más lujosos, pocos compensan mejor la inversión con prestaciones y etiqueta CERO.

Full Equip: así es el acabado Luxury

En MG han apostado por simplificar la gama y en esta promoción se ofrece únicamente el acabado Luxury, que no admite paquetes adicionales: todo viene de serie. Los asientos delanteros son eléctricos, calefactables y ventilados, tapizados en cuero sintético de tacto agradable. La segunda fila mantiene un nivel de confort destacable, con espacio para piernas generoso y salidas de aire independientes.

El puesto de mando integra un cuadro de instrumentos digital de 12,3″ y una pantalla central táctil de 14,1″ con navegación integrada y conectividad con smartphone vía Apple CarPlay y Android Auto. El sistema de sonido premium, con ocho altavoces, ofrece un nivel de respuesta acústica poco habitual en este rango de precios. El techo panorámico de cristal inunda el habitáculo de luz, y la iluminación ambiental configurable en 64 tonos refuerza la atmósfera.

La eficiencia es uno de los argumentos más interesantes de los coches de MG | MG Cars

En cuanto a asistentes, monta control de crucero adaptativo con función Stop & Go, frenada autónoma de emergencia, alerta de cambio involuntario de carril, reconocimiento de señales, monitor de ángulo muerto, asistente de mantenimiento en carril, cámara de visión 360º y sensores de aparcamiento delanteros y traseros. Dieciséis sistemas ADAS en conjunto que elevan la seguridad y reducen la fatiga en trayectos largos.

La oferta de 199 €/mes: condiciones y letra pequeña

El reclamo de 199 €/mes corresponde a una cuota de financiación ligada a Santander Consumer Finance. No exige entrada inicial y la duración del plan es de 37 meses, con un límite de 10 000 km/año. La primera cuota asciende a 248,86 € y, si decides quedarte definitivamente con el coche, hay una cuota final de 16.541 €. El TAE aplicado es del 10,74 % y la comisión de apertura supone el 3,5 % del importe financiado.

Además, la promoción incluye 1 año de seguro a todo riesgo con franquicia de 600 € (300 € en concesionarios oficiales) para conductores mayores de 26 años con al menos dos de carnet, gestionado por Mutua Madrileña. El plan requiere la entrega de un coche para achatarrar en el marco del Plan MOVES III, cuyas bonificaciones se integran en el cálculo del importe financiado.

Para quien prefiera pago al contado, el precio del EHS Luxury es de 31.440 €. Con las ayudas del Plan MOVES III y el Plan MG Muévete, ese importe podría quedarse en torno a 27.980 €, pero en ese caso la cuota de 199 €/mes no aplica, ni se incluye el seguro gratuito. Por ello, es fundamental revisar en el concesionario vigencia de la oferta, unidades disponibles y todos los términos del contrato antes de firmar.