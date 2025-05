Híbrido y carrocería familiar, ¿mejor que un SUV? Este compacto español tiene argumentos para ello

Sí, si la billetera te lo permite puedes apostar por la ingeniería alemana, pero ésta puede ser tanto opción primera como parámetro para algo mejor, dependiendo de las prioridades. Un Volkswagen Passat puede ser un punto de partida hacia otras alternativas. El Variant eHybrid no está al alcance de todos y es ahí donde se vuelven interesantes propuestas como el Seat León Sportstourer que, además de más asequible, te da más uso en modo todo eléctrico.

Como el familiar de Volkswagen, el modelo español, uno al que debes prestar atención si buscas un híbrido enchufable de alta autonomía, lleva una batería con capacidad de 25,7 kWh, pero es superior en eficiencia, ya que con él ganas algunos kilómetros más de manejo sin el 1.5 a gasolina en acción: 131 km combinados del Seat contra los 124 km homologados por el Passat en condiciones ideales. Lo que sí te puede garantizar este coche es mantenerte por encima de los 100 km.

Algo notable es que, aunque parezca que este último pudiera sacar ventaja en ciudad con una eléctrica urbana homologada de hasta 150 km. Por otro lado, para no hacer uso ineficiente del combustible, es recomendable el arranque en modo híbrido. De esa manera, conduciendo a 100 km/h estarás consumiendo por debajo de los tres litros cada 100 km.

Más allá del manejo todo eléctrico del Seat León Sportstourer eHybrid

SEAT León Sportstourer 1.0 TSI | Seat

¿Un familiar corriendo a más de 200 km/h? Nada nuevo, pero que nunca deja de llamar la atención. Prioridades, ante todo, porque en un León Sportstourer eHybrid buscarás, además de eficiencia híbrida, espacio en las plazas –destaca el espacio para las piernas, aunque molesta un poco la parte posterior del túnel central– y en el maletero, que te da unos 470 litros de volumen de carga. No está mal, pero es bastante menos que la capacidad de las variantes no enchufables que no sufren la intromisión de la batería ubicada debajo de los asientos traseros.

Pero, decía, más allá de las prioridades en un coche de este tipo, siempre habrá momentos en los que queremos imprimirle intensidad al pedal. El Sportstourer puede correr hasta 220 km/h, pero no te permite llegar a ese tope manejando en modo eléctrico, para cuyo caso está preparado para ir a 140 km/h como mucho. Esta barrera, si vas en dicho modo EV, por carretera y necesitas apresurar el paso o adelantar, se rompe automáticamente cuando se activa el motor 1.5 para poder obtener el máximo de potencia, de 150 CV, y de velocidad.

Frente a un Volkswagen Passat Variant híbrido enchufable, el León Sportstourer eHybrid estará adelante en la consideración de tu presupuesto. Mientras el alemán se ubica arriba de los 50.000 euros en su versión R-Line, al español en su tope de gama lo encuentras por debajo de los 44.000 euros o apenas por encima de los 35.000 con promociones. Si tus intenciones son mantenerte en el coche y no caer rendido al reino de los SUVs, este Seat es más barato que varios utilitarios deportivos con arquitectura PHEV de la actualidad, como el Jeep Renegade, el Toyota RAV4, el el Volkswagen Tiguan y el Kia Sportage.