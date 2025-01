Han elegido el "Coche del Año de las Mujeres 2025", y hay un SUV que se va a vender como rosquillas en España

No ha hecho más que empezar 2025, pero ya tenemos los ganadores de unos premios importantes dentro de la automoción. Los reconocimientos que otorga el Women's Wordwide Car of the Year (WWCOTY), el único certamen cuyo jurado se compone exclusivamente de mujeres periodistas especializadas en el mundo del motor, ya ha designado a los vehículos que se han hecho con sus distintos galardones.

En la votación de los vencedores de las ocho categorías de esta edición han participado 82 periodistas procedentes de 55 países de los cinco continentes. De esta manera, han tenido que decantarse entre 80 coches candidatos que debían cumplir uno de estos requisitos: haberse lanzado al mercado en dos continentes distintos o en 40 países entre enero y diciembre 2024.

Los ganadores

Hay que indicar que, en la presente edición del WWCOTY, se sumaron dos nuevas categorías a las seis habituales: el Best Tech Award que reconoce la mejor tecnología del automóvil y el Sandy Myhre Award que hace lo mismo con la marca más comprometida con el papel de la mujer en la industria.

Mejor coche urbano 2025 Mini Cooper Mejor SUV compacto 2025 Kia EV3 Mejor berlina 2025 Audi A6 e-tron Mejor SUV grande Hyundai Santa Fe Mejor 4x4 y Pick-up 2025 Toyota Land Cruiser Mejor deportivo 2025 Porsche Panamera Mejor Tecnología 2025 Baterías Blade y sistema DM de BYD Sandy Myhre a marca más comprometida con la mujer Volvo

El Kia EV3, el ganador moral del WWCOTY

Kia EV3 | Centímetros Cúbicos

Si barremos para casa y pensamos en la repercusión que pueden tener los premios WWCOTY en España, podemos aventurarnos a decir que el Kia EV3 ha recibido un buen espaldarazo para ganarse a muchos conductores españoles. Su reconocimiento como mejor SUV compacto 2025 transmite confianza a quienes están pensando en cambiar de coche pronto. Por no hablar de que es totalmente eléctrico, homologa hasta 773 kilómetros de autonomía y no le faltará la etiqueta Cero de la DGT para moverse con total libertad, incluso en las ciudades donde están ya implementadas las Zonas de Bajas Emisiones.

A primera vista, se le percibe con gran personalidad gracias a un diseño muy atrevido con elementos tales como unos faros LED verticales, un paragolpes imponente y una calandra totalmente carenada. Tampoco le falta el alma futurista que es ya seña de identidad de la marca coreana ni una dotación tecnológica notable, y es que es el Kia que estrena la tecnología de frenado regenerativo i-Pedal 3.0 que permite al conductor adaptar el nivel de retención a su gusto. Unas prestaciones de categoría que se pueden disfrutar desde unos accesibles 22.800 €.