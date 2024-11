A las mujeres les cuesta elegir coches eléctricos, y sabemos quién tiene la culpa

Elegir un coche eléctrico genera muchas dudas a la hora de enfrentarse a la compra de un vehículo. Pero parece que además de eso existen diferencias entre hombres y mujeres a la hora de subirse al tren de los coches eléctricos. Un reciente estudio de S&P Global Mobility ha puesto el dedo en la llaga: existe una brecha de género significativa en la adopción de vehículos eléctricos. Y no, la culpa no es de ellas. Tampoco de ellos. a los complicados precios en alza de los coches eléctricos, se suma otro problema que puede ser un obstáculo para la venta de estos coches con propulsión por electricidad.

Los números hablan por sí solos. En 2023, solo el 26 % de los compradores de coches eléctricos en Estados Unidos, el mercado donde se realizó el estudio, fueron mujeres, frente al 35 % en el mercado general de automóviles, una diferencia muy importante.

¿Qué está pasando? ¿Acaso las mujeres no están interesadas en la movilidad sostenible? Nada más lejos de la realidad. De hecho, es más bien lo contrario. El problema parece estar en la industria misma. Los vendedores de coches parecen haber olvidado que cada tipo de comprador tiene una serie de prioridades a la hora de comprar un vehículo.

Mujer comprando coche eléctrico | Adobe Stock

¿Qué buscan las mujeres en un coche eléctrico? K.C. Boyce, vicepresidente de Automotive & Mobility and Energy, explicó en una entrevista a insideevs.com sobre esta cuestión, que "de forma simple, los hombres se preocupan principalmente por cuestiones como la batería y la autonomía". Lógicamente, también se preocupan por otros factores, pero en mucha menor medida.

Por el contrario, y según este especialista, aunque las mujeres también ponen en valor cuestiones técnicas como la batería o la autonomía, valoran aspectos más amplios como "el proceso de instalación de un punto de carga en el hogar, dónde se puede cargar el coche en zonas públicas, los tiempos de carga, si el coste de la recarga puede subir con el paso del tiempo, o la depreciación del coche con el paso de los años".

Además, otro factor a tener en cuenta que tiene que ver con el anterior es de dónde obtienen información hombres y mujeres para valorar la compra de un coche eléctrico. Las estadísticas dicen que los hombres tienden a informarse más por medio de Internet (71% vs 64 %), vídeos (34 % vs 27 %), foros (22 % vs 15 %) o directamente el configurador de la marca (22 % vs 17 %).

Mujeres cargando coche eléctrico | Adobe Stock

Y no se puede caer en el tópico de pensar que eso se debe a que los hombres tienen más interés en los coches en general que las mujeres. Porque el estudio indica que las mujeres prefieren informarse en el concesionario en persona e incluso realizar pruebas dinámicas (65% vs 60%).

Y precisamente la dificultad para informarse adecuadamente en un concesionario sobre cuestiones relativas al uso y a la experiencia a largo plazo más que en las características técnicas del propio vehículo, contribuye a este factor.

Dicho de otra forma, los vendedores están más acostumbrados a promocionar las virtudes técnicas del coche que a resolver las dudas de los compradores relativas a preocupaciones del día a día y del futuro.

Pareja eligiendo coche | Adobe Stock

Aunque uno de los motivos para que exista diferencia a la hora de comprar coches se debe al proceso de compra, lo cierto es que el problema es más profundo y afecta a todo el público. Y es que solo el 30 % de las mujeres afirmó estar familiarizada con los coches eléctricos. Las cifras en hombres son mejores, pero un 45% de los hombres sigue sin estar familiarizado con los coches eléctricos. Esto implica que falta información.

Las marcas todavía tienen que hacer mucho más para que todo el público esté más informado sobre las cuestiones más complejas sobre los coches eléctricos, principalmente aquellas que suponen una diferencia muy grande respecto a los coches con motor de combustión. Este alejamiento del público es el que puede estar haciendo que Las razones por las que las mujeres y los jóvenes ya no quieren comprar coches.

De esta forma, independientemente de que el proceso de compra y las prioridades puedan ser diferentes para cada usuario, el nivel de familiarización será suficiente para que los compradores puedan tomar una decisión informada que les conduzca a la compra de un coche eléctrico.