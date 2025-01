No te han dicho la verdad: si haces esto desde el 1 de enero, la multa puede ser de 200 euros

Seguramente estés al tanto del revuelo causado con la circulación de un rumor que dice que las pegatinas de la ITV desaparecerán en 2025, reemplazadas por un sistema completamente digital y mediante apps. Pero, antes de que te dé por quitar la pegatina y el pegamento que se queda incrustado en el cristal, déjame contarte qué hay de verdad en toda esta historia.

¡Las pegatinas no van a ninguna parte! De momento

La DGT ha salido al paso de estos rumores para tranquilizarnos y no, las pegatinas de la ITV no desaparecerán en 2025. Estas pegatinas adhesivas todavía juegan un papel fundamental en el control y en la supervisión de los vehículos en la carretera. Por lo que, si no has tenido problemas cuando has ido de visita a alguna estación de ITV, tendrás que colocar tu pegatina, ya que será igual de obligatorio que siempre.

La transformación hacia un futuro digital es algo ya tangible. La DGT no se va a quedar atrás y ya está trabajando en la digitalización, pero con paciencia. Podemos citar ciertos avances, como la app "miDGT", donde puedes llevar tu carnet de conducir y la documentación de tu coche de forma digital.

Aunque se ha mencionado que en el futuro podría haber un sistema más moderno para controlar la ITV y otros elementos del vehículo, personalmente creo que todavía falta bastante. Y por ahora, las pegatinas son insustituibles porque permiten a las autoridades comprobar de manera inmediata, visual y sencilla si un vehículo ha pasado la inspección técnica.

ITV | Centímetros Cúbicos

Y como usuario... ¿qué debes hacer?

Los rumores son rumores y tendrás que seguir cumpliendo con las normativas actuales. Recuerda llevar al día tanto la ITV como la pegatina correspondiente, siempre bien visible, aspecto que a veces olvidamos los que conducimos motocicletas por ejemplo. Además, te recuerdo que una manera de garantizar tu seguridad y la de los demás es manteniendo tu vehículo en buen estado.

Si el día 1 de enero quitaste la pegatina, más te vale buscarla de nuevo. No querrás llevarte una multa que te complique todavía más la cuesta de enero. Porque sí, no llevarla te puede costar hasta 100 euros. Por lo general, la multa que se pone es de 80 euros. Pero podría llegar a los 200 euros si te paran por segunda vez y no la llevas.

Desde mi punto de vista, mantener las pegatinas de la ITV como elemento obligatorio sigue siendo práctico a corto plazo. A pesar del avance tecnológico no todos los vehículos y usuarios están preparados para un sistema totalmente digital, especialmente en zonas con poca conectividad o en vehículos más antiguos. Y recoger la pegatina de la ITV es una opción sencilla.