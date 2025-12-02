El SUV chino barato que arrasa en seguridad para poner contra las cuerdas a las marcas europeas

Eléctricos, eficientes, baratos… y también seguros. La dupla del SUV compacto y el SUV mediano de esta marca china enrostra sus pruebas y sus cinco estrellas obtenidas en Euro NCAP. El Leapmotor C10 ya las había logrado a finales del 2024 y ahora le ha llegado el turno al Leapmotor B10, un cinco puertas de más de 4,5 metros de longitud que desafía a los fabricantes europeos a lanzar vehículos EV de su envergadura con su mismo precio.

Si haces uso de los descuentos, principalmente del Plan MOVES III, el B10 baja hasta los 20.000 euros. Con autonomías suficientes para conducción en ciudad y a media y larga distancia, su paso por el programa de evaluación europeo despejó la incertidumbre que quedaba, y con calificaciones notables por categoría, por si acaso.

Pocas objeciones podría recibir tras los tests de protección para los ocupantes, tanto para los adultos como para los niños. En ambos, un 93 %, que en el caso de la seguridad infantil se desglosa destacando una máxima puntuación en las pruebas de choques frontales y laterales con maniquíes de seis y diez años, el sistema ISOFIX/i-Size y sus cualidades avanzadas, el desactivado del airbag del acompañante para proteger la integridad del niño y el sistema de detección, que advierte al conductor cuando quedan dentro del vehículo.

El Leapmotor B10, un 5 estrellas en Euro NCAP

La seguridad pasiva para adultos no se ha quedado atrás: en los resultados de las pruebas de impactos frontales y de impactos laterales con poste y barrera –14,3 de 16 puntos y 16 sobre 16, respectivamente– se explica su más que alta calificación de 37,3 puntos sobre los 40 máximos de esta categoría. En los frontales, la protección de rodillas demostró ser excelente y la de pasajeros traseros ante colisión con barrera rígida se quedó en “adecuada”.

Cuando se lo puso a prueba en situaciones de tráfico que involucran a los usuarios más vulnerables, este D-SUV chino no decepcionó. Aprobó en los frenados de emergencia automático tanto para evitar llevarse puesto a ciclistas y motoristas como en cruces de peatones, y en la prevención de impactos de ciclistas cuando se abren las puertas del lado de la calzada. Ahora bien, dejó alguna duda respecto de las consecuencias que pudiera ocasionar en cuanto a lesiones graves de peatones y ciclistas un eventual impacto frontal, lo que hizo que su calificación fuera de un 84 %.

En la cuarta y última categoría, la vinculada a la política de la marca basada en el libre albedrío de los conductores a la hora de elegir cuáles utilizar y cuáles no, el Leapmotor B10 cerró con una puntuación del 85 %, traducida en 15,4 puntos obtenidos sobre 18. Me refiero a las asistencias para la conducción.

El frenado de emergencia para evitar choques con otros vehículos y el mantenimiento de carril pasaron la prueba de seguridad sin sobresaltos, mientras que el asistente de velocidad recibió un “adecuado”. Misma consideración para el monitoreo del estado del conductor, que apunta a las fatigas y las distracciones. Aun así, esta función demostró ser más eficaz que en otros vehículos a los que les cuesta una estrella en el global.