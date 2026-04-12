Nuevo Cupra Raval o un eléctrico asequible con ADN deportivo, y español

Cupra ha tenido una evolución impresionante. El fabricante español entró por la puerta grande como marca independiente en 2018. Con tan solo tres años de vida comenzó su andadura en la electrificación con el Born y, en 2024, llegó su segundo coche eléctrico: el Tavascan.

Y ahora este 2026 aterriza el Cupra más esperado para los amantes de los coches eléctrico. El Raval quiere democratizar la movilidad eléctrica a un precio asequible, pero sin renunciar al ADN de la marca deportiva española.

Diseñado, fabricado y desarrollado en la factoría de Martorell, en Barcelona, el Raval muestra un diseño dominado por su nariz “morro de tiburón”, junto con unas líneas afiladas que le dan una apariencia atlética.

Cupra Raval | Centímetros Cúbicos

El logo de la marca está iluminado y rodeado a ambos lados por los nuevos faros matrix LED afilados, que le dotan de una personalidad única. De lateral destacan las llantas de hasta 19 pulgadas con un diseño aerodinámico y muy deportivo. Detrás presenta una firma lumínica “coast to coast”, que recorre todo el ancho del portón.

Un aspecto que no habíamos visto ahora era el interior del nuevo Cupra Raval. Lo esperado de la marca deportiva española, mucha deportividad, todo orientado al conductor y unos asientos Bucket que te invitan a una conducción emocional.

Tiene un sistema de iluminación interior inteligente, llamado “Smart Light Next Generation”, vinculado a siete ambientes que pueden seleccionarse a través de la pantalla central de 12,9 pulgadas, la cual cuenta con un nuevo sistema de infoentretenimiento basado en Android.

Cupra Raval | Centímetros Cúbicos

Además, ésta también se comunica con el conductor y trabaja codo con codo con los diferentes asistentes a la conducción, alertando de forma visual. Detrás del nuevo volante deportivo también vemos un digital cockpit de 10,25 pulgadas, totalmente personalizable.

Es un coche compacto, de poco más de 4 metros de largo, pero sin embargo cuenta con un maletero propio de un segmento superior. Tiene 430 litros, 50 más que un Cupra León. Pequeño pero matón incluso en espacio.

Esto es gracias, en parte, a la nueva plataforma que estrena el Raval, llamada MEB+, que está pensada para actuar como base de los futuros modelos compactos eléctricos del Grupo Volkswagen.

Cupra Raval | Centímetros Cúbicos

Tendrá una versión tope de gama llamada VZ, con 226 CV, que trae de serie una suspensión deportiva con control de chasis dinámico, junto con un diferencial electrónico autoblocante para traccionar mejor en curvas reviradas.

Además estarán disponibles otras tres, con 116, 135 y 211 CV. Junto con dos baterías a elegir, de 37 ó 52 kWh de capacidad neta, con autonomías que pueden llegar hasta los 450 km. Además, el Raval cuenta con la tecnología de carga bidireccional, con la posibilidad de suministrar energía a objetos externos.

Pequeño, bonito y con un ADN deportivo que no deja indiferente a nadie. El Cupra Raval quizá sea uno de los coches más esperados en los últimos años. Promete una alta tecnología, dentro de un coche con orientación urbana pero con autonomía para salir de la ciudad.