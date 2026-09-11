Volvo compartirá sus concesionarios con una marca china que quiere hacerse grande en Europa

Las marcas chinas han descubierto que vender buenos coches en Europa no es suficiente. Hace falta algo mucho más difícil de construir: una red de concesionarios, talleres y servicios capaz de competir con la de los fabricantes tradicionales. Lynk & Co acaba de encontrar una solución particularmente sencilla: apoyarse en Volvo.

Volvo Cars se convertirá a partir de enero de 2027 en el distribuidor exclusivo de Lynk & Co en Europa. Eso permitirá a la marca china aprovechar buena parte de la infraestructura comercial de Volvo, incluyendo su red de venta y sus puntos de servicio.

Lynk & Co 08 | Lynk & Co

Volvo va a ayudar a vender los coches de Lynk & Co

La relación entre ambas marcas no es nueva. Lynk & Co pertenece a Geely Auto, mientras que Volvo Cars está controlada por Zhejiang Geely Holding, el enorme conglomerado chino que durante los últimos años ha construido uno de los grupos automovilísticos más importantes del mundo.

De hecho, Volvo, Geely y Lynk & Co llevan años compartiendo plataformas, motores y tecnología. Ahora la colaboración da un paso más y llega directamente hasta el concesionario.

Según ha confirmado Lynk & Co, Volvo Cars pasará a encargarse de la distribución exclusiva de sus vehículos en Europa desde enero de 2027. La compañía aprovechará la infraestructura comercial ya existente de Volvo, su red de establecimientos y sus instalaciones de servicio para intentar aumentar considerablemente su presencia.

No significa necesariamente que todos los concesionarios Volvo vayan a convertirse automáticamente en concesionarios Lynk & Co. La estrategia pasa por utilizar distribuidores seleccionados y aprovechar la estructura comercial y de posventa de Volvo en aquellos mercados en los que tenga sentido hacerlo.

Lynk & Co 02 | Lynk & Co

El gran problema de las marcas chinas no siempre es el coche

La estrategia resuelve uno de los grandes obstáculos de cualquier fabricante que quiera entrar en Europa. Crear una red comercial desde cero requiere años, una inversión enorme y, sobre todo, convencer a distribuidores y clientes de que la marca seguirá estando presente cuando llegue el momento de reparar el coche, conseguir un recambio o venderlo de segunda mano.

Lynk & Co puede saltarse buena parte de ese proceso apoyándose en una estructura que Volvo lleva décadas construyendo.

De hecho, el proceso ya había comenzado. En España, Lynk & Co anunció anteriormente un importante crecimiento de su presencia física y ya cuenta con el respaldo de decenas de talleres de posventa vinculados a Volvo Cars. La intención de la marca era alcanzar los 35 puntos comerciales en nuestro país al terminar 2026.

La cooperación tampoco se limita a vender coches. Volvo ya estaba apoyando a Lynk & Co en Europa en cuestiones como la distribución de recambios, la logística de vehículos y la gestión de coches usados.

Lynk and Co 02 | Lynk and Co

Lynk & Co ya no quiere ser una marca pequeña

Este movimiento también deja claro que Lynk & Co está cambiando de estrategia. La marca desembarcó originalmente en Europa con un planteamiento poco convencional, muy centrado en la venta online, la suscripción y sus propios espacios comerciales.

Pero durante los últimos años ha evolucionado hacia un modelo mucho más parecido al de cualquier fabricante tradicional, ampliando rápidamente su red física.

En 2024 apenas disponía de 11 de sus conocidos clubes. A finales de 2025 ya hablaba de más de 125 puntos de venta confirmados en Europa, 80 distribuidores vendiendo vehículos activamente y otros 35 establecimientos en mercados gestionados mediante importadores.

Y ahora tendrá detrás una estructura todavía mayor.

Lynk & Co 03 | motor.atresmedia.com

Volvo también gana con el acuerdo

Lo interesante es que la operación no beneficia únicamente a Lynk & Co. Volvo podrá aumentar el volumen de negocio de sus propios concesionarios y talleres sin necesidad de desarrollar una nueva gama de coches.

Las dos marcas también ocupan posiciones diferentes. Volvo mantiene un posicionamiento claramente premium, mientras que Lynk & Co intenta situarse en un escalón más atrevido y tecnológico, con productos como el eléctrico 02 o el híbrido enchufable 08.

Precisamente el Lynk & Co 08 se ha convertido en uno de los híbridos enchufables chinos más interesantes, principalmente gracias a una autonomía eléctrica que alcanza los 200 kilómetros homologados y una autonomía combinada superior a los 1.000 kilómetros.

Todo encaja además dentro de una estrategia mucho mayor de Geely. El grupo chino no solamente controla Volvo y Lynk & Co. También está detrás de Polestar y otras marcas, mientras que la propia Geely Auto ya ha comenzado su desembarco directo en España.

Incluso se estudia aprovechar la infraestructura industrial europea de Volvo para fabricar modelos de otras firmas del grupo, una estrategia de la que ya hablamos recientemente en Centímetros Cúbicos.

La diferencia es que ahora esa integración también se va a notar en algo mucho más visible para el comprador: podrías entrar en la red comercial de Volvo y encontrarte también con coches de Lynk & Co. Para una marca china que todavía tiene que darse a conocer entre buena parte del público europeo, difícilmente podría haber encontrado un atajo mejor.