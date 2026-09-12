En plena era del coche eléctrico, Citroën tiene por 16.749 euros un coche de los de siempre: 100 CV gasolina y seis marchas

Los coches nuevos se han llenado de baterías, sistemas híbridos, cambios automáticos y precios que hace apenas unos años parecían propios de segmentos superiores. Pero todavía quedan algunas excepciones. Una de ellas es el Citroën C3, que sigue ofreciendo una receta muy sencilla: motor de gasolina, cambio manual y un precio que, con financiación, baja de los 17.000 euros.

Concretamente, Citroën ofrece actualmente el C3 Turbo 100 S&S de seis velocidades con acabado Plus por unos 16.749 euros financiando. Una cifra especialmente llamativa en un mercado en el que encontrar un coche nuevo por debajo de los 20.000 euros empieza a ser cada vez más complicado.

Citroën C3 | Citroën

100 CV, gasolina y cambio manual de seis marchas

La mecánica probablemente sea una de las partes más interesantes de este C3 precisamente porque no tiene demasiado misterio.

Bajo el capó encontramos un motor de gasolina turboalimentado de 100 CV asociado a una caja de cambios manual de seis relaciones. No hay batería de alta tensión, ni sistema híbrido, ni necesidad de enchufarlo.

Es, en ese sentido, uno de esos coches que cada vez resultan menos habituales. Una opción pensada para quien simplemente busca un vehículo nuevo con el que desplazarse a diario y no necesita ni quiere dar todavía el salto a un eléctrico.

Además, los 100 CV colocan al C3 en un punto bastante razonable para un coche de su tamaño. No pretende tener prestaciones deportivas, pero tampoco estamos hablando de uno de esos urbanos básicos con motores de 65 o 70 CV que pueden quedarse justos en cuanto salimos a carretera.

Citroën C3 | Centímetros Cúbicos

El acabado Plus ya trae bastante equipamiento

El precio tampoco corresponde al acabado más básico de la gama. Citroën lo ofrece con el nivel Plus, que añade algunos elementos interesantes para un coche de este precio.

Entre ellos encontramos una pantalla multimedia de 10,25 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, faros LED, llantas de acero de 17 pulgadas con tapacubos, barras de techo y los asientos Citroën Advanced Comfort.

También dispone de la suspensión Citroën Advanced Comfort, una de las soluciones con las que la marca francesa intenta mantener el confort como uno de los principales argumentos de sus modelos.

Es decir, no estamos hablando simplemente del C3 más barato posible con aire acondicionado y poco más, sino de una versión intermedia que ya reúne buena parte del equipamiento que hoy esperamos encontrar en un coche moderno.

Citroën C3 | Centímetros Cúbicos

La letra pequeña está en la financiación

Eso sí, hay que tener en cuenta una cuestión importante. Los 16.749 euros están vinculados a la financiación.

Citroën anuncia actualmente el C3 Turbo 100 manual Plus por 18.000 euros al contado, mientras que el precio financiado ronda los 16.750 euros. La promoción está asociada a Stellantis Financial Services y, como ocurre habitualmente en este tipo de ofertas, el coste total de la financiación termina siendo superior al precio anunciado inicialmente.

Por eso conviene fijarse no solo en el precio promocional, sino también en la entrada, las mensualidades, la cuota final y el coste total del crédito antes de tomar una decisión.

Citroën C3 | Citroën C3

Citroën todavía permite elegir entre gasolina, híbrido y eléctrico

Lo curioso es que el propio C3 refleja perfectamente el momento que atraviesa el mercado.

En una misma gama Citroën ofrece actualmente versiones de gasolina, híbridas y completamente eléctricas. El cliente puede seguir escogiendo el Turbo 100 manual, pero también tiene un C3 Hybrid 110 automático y diferentes variantes eléctricas del ë-C3.

De hecho, el C3 más básico con motor Turbo 100 parte actualmente de 16.390 euros al contado, mientras que la versión Plus que nos ocupa sube hasta los 18.000 euros antes de aplicar las condiciones de financiación.

Puede parecer una receta muy convencional, pero quizá precisamente por eso resulte interesante. En un momento en el que buena parte de las novedades del mercado llegan electrificadas, todavía es posible comprar un coche nuevo relativamente sencillo, con 100 CV, motor de gasolina y una caja manual de seis marchas.

Y eso, a estas alturas, empieza a ser casi una rareza.