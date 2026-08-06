La "minicasa" sobre ruedas con espacio para cinco personas y una terraza exterior

La White Pine es una minicasa diseñada para aprovechar al máximo el espacio disponible. Este modelo, desarrollado por Backcountry Tiny Homes, cuenta con dos espacios para dormir en altura, un sofá cama y capacidad para alojar hasta cinco personas. A todo ello se suma una terraza exterior que amplía las posibilidades de la vivienda.

Uno de sus principales elementos diferenciales es precisamente esta zona exterior, que debe montarse mediante unas escaleras desmontables y la elevación de la barandilla de seguridad. En el interior, la vivienda también busca sacar partido a cada rincón. El dormitorio principal dispone de una cama de matrimonio y una plataforma intermedia que permite vestirse de pie, mientras que el segundo altillo, situado sobre el salón, se accede mediante una escalera desmontable y está pensado principalmente para descansar tumbado.

minicasa White Pine | Backcountry Tiny Homes

La vivienda mide 9,1 metros de longitud y 3 metros de anchura y está construida sobre un remolque de triple eje, por lo que puede trasladarse. La distribución de la planta baja sitúa el salón en uno de los extremos, con dos grandes ventanas horizontales, un sofá cama para dos personas y una zona de comedor. En el lado contrario se encuentra el baño, equipado con ducha independiente, inodoro, lavabo y un espacio de lavandería con lavadora-secadora, estanterías y un carro extraíble para la ropa.

minicasa White Pine | Backcountry Tiny Homes

La cocina completa la planta inferior y dispone de horno, dos quemadores de gas propano, frigorífico y fregadero, además de diferentes espacios para almacenar utensilios y menaje. En cuanto a su aspecto, la White Pine combina la madera, presente tanto en el interior como en la entrada, con elementos metálicos en el exterior, creando una estética que mezcla detalles rústicos e industriales.

La White Pine tiene un precio de 140.000 dólares, unos 123.000 euros, y se comercializa con todo el equipamiento necesario para entrar a vivir.