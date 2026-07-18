Si te gusta el Renault Twingo, prepárate para sus hermanos gemelos de Dacia y Nissan que van a llegar

Nissan quiere volver a tener un coche realmente pequeño y asequible en Europa. La marca japonesa prepara un nuevo eléctrico urbano que se situará por debajo del Nissan Micra y que aprovechará la tecnología del Renault Twingo E-Tech. Su nombre todavía no ha sido confirmado, aunque algunas informaciones apuntan a que podría llamarse Nissan Wave.

De cumplirse las previsiones, estaríamos ante un coche de menos de 3,8 metros, exclusivamente eléctrico y con un precio próximo a los 20.000 euros. Es decir, una alternativa japonesa al Dacia Spring, el BYD Dolphin Surf y el propio Twingo.

Virtual Nuevo Nissan Wave | IA

Nissan repetirá con el Twingo la fórmula del Micra y el Renault 5

La estrategia no es completamente nueva. El actual Nissan Micra comparte su base técnica con el Renault 5 E-Tech, aunque Nissan le ha dado una apariencia propia, especialmente reconocible por sus faros redondos y su carrocería de aspecto más robusto.

Ahora, la alianza entre ambas compañías permitirá repetir la jugada un escalón por debajo. El futuro urbano de Nissan debería emplear la plataforma AmpR Small y buena parte de los componentes desarrollados para el nuevo Renault Twingo eléctrico.

Compartir plataforma, batería, motor y proceso de fabricación permitirá a Nissan ahorrar una parte importante de los costes de desarrollo. La marca podrá concentrarse en modificar el diseño exterior, el habitáculo y la puesta a punto para conseguir que el resultado no parezca simplemente un Twingo con otros logotipos.

Las recreaciones que han comenzado a circular imaginan un coche de líneas redondeadas, aspecto simpático y ciertos guiños a los pequeños Nissan de las décadas de 1980 y 1990. Sin embargo, estas imágenes no han sido publicadas por Nissan y, por tanto, no muestran el diseño definitivo.

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Un eléctrico de 82 CV y alrededor de 260 kilómetros de autonomía

Si finalmente hereda la configuración del Renault Twingo, el pequeño Nissan podría equipar una batería LFP de aproximadamente 27,5 kWh útiles y un motor delantero de 60 kW, equivalentes a 82 CV. Son cifras modestas, pero suficientes para un coche diseñado principalmente para circular por ciudad y alrededores.

El Twingo homologa hasta 263 kilómetros de autonomía WLTP, por lo que cabe esperar una cifra parecida en el Nissan. Su consumo debería mantenerse alrededor de los 12 kWh/100 kilómetros, siempre condicionado por el peso, los neumáticos y la aerodinámica de la carrocería definitiva.

También podría disponer de carga rápida en corriente continua a 50 kW. No es una potencia especialmente elevada, pero permitiría recuperar del 10 al 80% de la batería en aproximadamente media hora. Para un urbano, cuya recarga habitual debería realizarse en casa durante la noche, puede ser suficiente.

El nuevo Nissan Micra promete ser un conjunto de lo más interesante | Nissan

Por debajo del Micra y con un precio cercano a 20.000 euros

Su tamaño y su precio marcarán la diferencia respecto al Micra. Mientras que este último ofrece baterías de 40 y 52 kWh y puede superar los 400 kilómetros de autonomía, el nuevo modelo apostará por una batería más pequeña y un planteamiento eminentemente urbano.

El objetivo sería situar su tarifa alrededor de los 20.000 euros antes de ayudas. No sería necesariamente el eléctrico más barato de España, puesto que modelos como el Dacia Spring pueden rebajar esa cifra, pero sí uno de los pocos coches eléctricos europeos capaces de aproximarse a ella.

Su presentación podría producirse entre finales de 2026 y comienzos de 2027. Hasta entonces, tanto el nombre Nissan Wave como su diseño y sus especificaciones concretas deben tratarse como provisionales. Lo que sí parece claro es que Nissan tendrá un nuevo eléctrico de acceso y que, igual que el Micra esconde mucho de Renault 5, su futuro urbano tendrá mucho de Renault Twingo.