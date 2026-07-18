Volkswagen presenta el nuevo ID. Cross: un SUV eléctrico con hasta 426 km de autonomía desde 25.600 euros

Volkswagen ha presentado este miércoles el nuevo ID. Cross, un SUV compacto 100% eléctrico con una autonomía de hasta 426 kilómetros, un precio de partida de 25.600 euros en España (precio con campañas comerciales de la marca vinculadas a la financiación, Plan Auto+ y CAES) y con tecnologías hasta ahora reservadas para segmentos superiores.

Con este lanzamiento, la marca amplía su ofensiva eléctrica en el segmento de los SUV compactos, una de las categorías de mayor crecimiento del mercado europeo. Además, lo hace apostando de nuevo por España, ya que este modelo se producirá en la fábrica de Landaben (Navarra), compartiendo producción con el Skoda Epiq.

Volkswagen ID. Cross | Volkswagen

El fabricante alemán ha iniciado ya la preventa del modelo en el mercado español, donde las primeras versiones disponibles corresponden al acabado Life con batería de 52 kWh, mientras que más adelante incorporará una variante de acceso con un precio inferior.

El ID. Cross, desarrollado sobre la plataforma eléctrica MEB+, mide 4,15 metros de longitud y estará disponible con tres niveles de potencia (116, 135 y 211 caballos) y dos opciones de batería de 37 y 52 kWh. En su versión de mayor capacidad homologa hasta 426 kilómetros de autonomía según el ciclo WLTP.

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En materia de recarga, el SUV admite carga rápida en corriente continua que permite recuperar del 10% al 80% de la batería en aproximadamente 23 minutos, dependiendo de la versión y de la potencia del punto de carga.

El nuevo modelo incorpora un maletero de 475 litros, al que se suma un compartimento delantero de 25 litros para almacenar, entre otros elementos, el cable de carga. Además, puede remolcar hasta 1.200 kilogramos en las versiones equipadas con la batería de mayor capacidad.

Volkswagen ID. Cross | Volkswagen

Entre las principales novedades tecnológicas figura el sistema Connected Travel Assist, que añade reconocimiento automático de semáforos y es capaz de detener el vehículo ante una luz roja dentro de los límites del sistema. También estarán disponibles funciones avanzadas de asistencia al aparcamiento, incluida la posibilidad de estacionar el vehículo de forma remota mediante un teléfono móvil.

En el interior, el ID. Cross incorpora un cuadro de instrumentos digital 10,25 pulgadas y una pantalla central de infoentretenimiento de 12,9 pulgadas. Entre el equipamiento opcional destacan un sistema de sonido Harman Kardon, asientos delanteros con función de masaje y reglaje eléctrico, suspensión adaptativa DCC y un techo panorámico.

Volkswagen ID. Cross | Volkswagen

Asimismo, el modelo incluye de serie la función Vehicle-to-Load (V2L), que permite alimentar dispositivos eléctricos externos con una potencia de hasta 3,6 kW, facilitando, por ejemplo, la recarga de bicicletas eléctricas o el funcionamiento de pequeños equipos durante actividades al aire libre.

Volkswagen ofrecerá inicialmente el ID. Cross en los acabados Life y Style con el motor de 211 caballos y batería de 52 kWh. Posteriormente llegarán las variantes Match, con una potencia de 116 caballos y batería de 37 kWh, así como nuevas combinaciones de motorización y equipamiento.