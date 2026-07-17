HASTA 328 KM DE AUTONOMÍA
Cupra amplía la gama del Raval con una nueva versión Plus de 135 CV desde 29.530 euros
La nueva variante incorpora una batería LFP de última generación, ofrece hasta 328 kilómetros de autonomía y llegará a los concesionarios en septiembre.
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Cupra ha puesto en el mercado la nueva versión Plus de 99 kW de potencia, el equivalente a 135 CV, del Cupra Raval, tal y como informaron desde la marca.
El modelo cuenta con una batería de litio-ferrofosfato (LFP) totalmente nueva que permite alcanzar una autonomía de hasta 328 kilómetros.
La batería admite carga de 11 kW en corriente alterna (CA) y 88 kW en corriente continua (CC), que se puede cargar del 10% al 80% en alrededor de 23 minutos.
Disponible en septiembre
El coche estará disponible a partir de mediados de septiembre y la marca ya admite pedidos, con un precio de partida de 29.530 euros, y con la ayuda del Plan Auto+ está disponible por 25.000 euros, precio al que se le podrán sumar los descuentos adicionales de Cupra.
La variante Plus está disponible con tres paquetes de equipamiento--Edge, Drive y Light & Sound--, además de elementos opcionales de libre configuración.
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