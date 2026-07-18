Por fuera y por dentro: así es en profundidad el Volkswagen Tiguan 20 Edition, la nueva versión de aniversario

Nueve millones de entregas, un reinado en la última década, una última generación con tecnologías avanzadas y multipropulsión, un bastión del diésel hoy –es nada menos que el modelo más vendido de España a gasóleo–... Una serie de títulos rápidos para presentar un SUV que no requiere ya presentación, pero sí reconocimiento. Y ese reconocimiento se materializa en la versión aniversario. El arquetipo de SUV mediano alemán adopta una cara especial con el nuevo Volkswagen Tiguan Edition 20.

En este acabado aniversario por los 20 años todo parte de una simbiosis entre variantes. Por un lado, el aspecto exterior heredado del tope de gama de serie R-Line. Por otro, el nivel de equipamiento Life a modo de base.

Volkswagen Tiguan 20 Aniversario | Volkswagen

Ahora bien, el primer rasgo estético que lo destaca de las versiones estándar corre por cuenta de una capa de pintura de carrocería aplicada exclusivamente para esta edición: un Maple Red metalizado, tonalidad similar al oro rosa que hemos visto en ediciones especiales de Mercedes Benz.

Volkswagen Tiguan 20 Edition: un color exclusivo que profundiza en el interior

Pero lo más interesante no es este color como acabado exterior en sí, sino cómo se expande al interior y domina allí como concepto visual. Las costuras decorativas en asientos, panel de instrumentos, revestimiento de las puertas y alfombrillas es un primer paso.

Aunque el toque clave se manifiesta en el embellecedor del volante que rodea a la insignia 20 EDITION y las molduras que dan forma a una inserción unificada que va de puerta en puerta y recorre la zona baja del salpicadero como parte de la iluminación ambiental.

Volkswagen Tiguan 20 Aniversario | Volkswagen

A propósito, el coche da paso a la cabina mediante unas molduras iluminadas en los umbrales, que también incluyen el logotipo de la edición especial, no sin antes darte la bienvenida con el emblema de la versión proyectado sobre el suelo. Para el Tiguan 20 Edition, las fundas de los asientos delanteros y traseros se han retocado y destaca el diseño de la sección central.

Este repetitivo emblema 20 EDITION también luce grabada con láser en los pilares medios, detrás de los cuales el vehículo destaca por unas ventanas oscurecidas. Los espejos retrovisores laterales son negros en contraste y la moldura baja del parachoques frontal repite el color principal.

No es el Tiguan un SUV barato desde el comienzo y esta edición apunta a entusiastas de los detalles estéticos que puedan pagar a cambio una suma superior a los 48.000 euros, que es lo que cuesta equipándose con la motorización de gasolina TSI 1.5 con 150 caballos de potencia.