Los coches chinos parecían la compra inteligente, pero el SUV eléctrico barato definitivo es de Volkswagen y tiene más maletero que un Golf

Volkswagen ya tiene el SUV eléctrico con el que quiere conquistar a quienes consideran que los actuales coches de batería son demasiado grandes o caros. Se llama Volkswagen ID. Cross, cuesta alrededor de 28.000 euros y es, en la práctica, la alternativa eléctrica al T-Cross. Llegará al mercado europeo en otoño de 2026 con hasta 427 kilómetros de autonomía, cinco plazas y un maletero sorprendentemente grande.

El nuevo ID. Cross también será un producto especialmente importante para la industria española. Su producción tendrá lugar en la fábrica de Volkswagen Navarra, en Pamplona, compartiendo instalaciones y buena parte de su tecnología con el Skoda Epiq.

Volkswagen ID.Cross | Volkswagen

Un T-Cross eléctrico con más maletero que un Golf

El Volkswagen ID. Cross mide 4,15 metros de largo, 1,79 metros de ancho y 1,58 metros de alto. Es, por tanto, un SUV urbano con unas dimensiones muy próximas a las del T-Cross de gasolina, aunque aprovecha mucho mejor el espacio disponible gracias a su plataforma eléctrica MEB+.

Su distancia entre ejes alcanza los 2,60 metros, 38 milímetros más que en el T-Cross. Esto permite ofrecer más espacio para las piernas, la cabeza y los hombros de sus cinco ocupantes, pese a mantener una carrocería adecuada para moverse y aparcar en ciudad.

Volkswagen ID.Cross | Volkswagen

La gran sorpresa está en el maletero. El ID. Cross ofrece 475 litros de capacidad, 20 litros más que el T-Cross y también más que un Volkswagen Golf. A esto hay que añadir un segundo compartimento de 25 litros bajo el capó delantero, pensado principalmente para guardar los cables de carga.

Volkswagen ha evitado realizar experimentos demasiado arriesgados con su diseño. El ID. Cross conserva una imagen bastante tradicional, con proporciones reconocibles, pasos de rueda marcados y una carrocería de aspecto robusto. Su principal elemento diferenciador es la firma luminosa, con una franja que une los estrechos faros delanteros.

Es la versión definitiva de aquel T-Cross eléctrico con el que Volkswagen declaró la guerra a las marcas chinas, aunque ahora ya conocemos sus motores, baterías, autonomía y precio aproximado.

Volkswagen ID.Cross | Volkswagen

Hasta 211 CV y 427 kilómetros de autonomía

La gama estará formada por tres niveles de potencia y dos baterías. Las versiones más económicas utilizarán una batería LFP de 37 kWh netos, asociada a motores de 85 y 99 kW, equivalentes a 116 y 135 CV. Su autonomía se situará alrededor de los 316 kilómetros.

Estas versiones admitirán cargas rápidas a una potencia máxima de 90 kW. Volkswagen anuncia que será posible recuperar del 10 al 80% de la batería en aproximadamente 27 minutos. En corriente alterna aceptará hasta 11 kW, por lo que una carga completa podrá realizarse en menos de cuatro horas.

Por encima aparecerá una variante de 155 kW, equivalentes a 211 CV, equipada con una batería NMC de 52 kWh netos. Será la opción apropiada para quienes pretendan utilizar el coche habitualmente en carretera, ya que ofrecerá hasta 427 kilómetros de autonomía WLTP.

Su potencia de carga rápida aumentará hasta los 105 kW y necesitará unos 24 minutos para pasar del 10 al 80%. No son cifras especialmente espectaculares frente a algunos eléctricos más caros, pero sí razonables para un coche de batería relativamente pequeña.

Volkswagen ID.Cross | Volkswagen

El SUV eléctrico más barato de Volkswagen

Volkswagen calcula que el ID. Cross partirá de aproximadamente 28.000 euros, unos 3.000 euros más que el Volkswagen ID. Polo eléctrico de 25.000 euros. Habrá que esperar para conocer su precio definitivo en España y comprobar cómo afectan las promociones y posibles ayudas a la compra.

Por tamaño, espacio y planteamiento, sus principales rivales serán el Renault 4 E-Tech, el Kia EV2, el Citroën ë-C3 Aircross, el Opel Frontera Electric y su hermano de grupo, el Skoda Epiq. Sin embargo, el ID. Cross contará con una ventaja importante: ofrecerá la imagen y la practicidad de un SUV convencional sin disparar su precio muy por encima de los 30.000 euros.

Ese posicionamiento puede convertirlo en uno de los Volkswagen eléctricos más interesantes hasta la fecha. No será el coche eléctrico más barato del mercado, pero sí uno de los primeros SUV de una marca tradicional que se acercará de verdad al precio de un modelo equivalente de gasolina.