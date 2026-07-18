Dacia demuestra que no todo tiene que ser un SUV... con su nuevo SUV: un coche familiar más largo que el Bigster que costará menos de 25.000 euros

Los SUV se han convertido en la carrocería dominante, pero no necesariamente son la opción más eficiente ni práctica para todas las familias. Dacia cree que todavía existe espacio para un coche diferente y acaba de presentar su respuesta: el nuevo Dacia Striker. Es más largo que el Bigster, tiene un maletero de hasta 600 litros y su precio de partida estará por debajo de los 25.000 euros.

Un coche familiar con 20 centímetros de altura libre al suelo

Definir al nuevo Striker no resulta sencillo. Dacia asegura que ha combinado en un mismo coche la posición de conducción y las capacidades fuera del asfalto de un SUV, la practicidad de un familiar y la eficiencia de una berlina.

Dacia Striker | Dacia

El resultado es una especie de familiar crossover con una silueta bastante más estilizada que la de un todocamino convencional. Mide 4,62 metros de longitud, 1,85 metros de anchura y solo 1,53 metros de altura. Es aproximadamente cuatro centímetros más largo que el Dacia Bigster, pero cerca de 18 centímetros más bajo.

Esa diferencia debería favorecer la aerodinámica, el consumo y el comportamiento en carretera. Sin embargo, Dacia no ha renunciado por completo a las características de un SUV. Las versiones con tracción delantera ofrecen 19 centímetros de altura libre al suelo, mientras que el Striker 4x4 llega a los 20 centímetros.

El diseño también estrena la nueva firma luminosa de Dacia en forma de T. Tendrá barras de techo, protecciones de plástico Starkle y llantas de entre 17 y 19 pulgadas, dependiendo del acabado.

Dacia Striker | Dacia

Hasta 600 litros de maletero y dos pantallas de serie

La carrocería alargada permite ofrecer un maletero con hasta 600 litros de capacidad, una cifra próxima a la de algunos familiares tradicionales. El piso puede dividirse en varias secciones y cuenta con una cara lavable para transportar objetos manchados sin estropear la moqueta.

En el interior, incluso el acabado Essential incorporará una pantalla multimedia de 10,1 pulgadas y una instrumentación digital de 7 pulgadas. También incluirá climatizador manual, cámara trasera y sensores de aparcamiento. Los acabados superiores podrán añadir portón eléctrico, asientos delanteros calefactados, volante calefactable, cargador inalámbrico y asiento del conductor con regulación eléctrica.

Dacia Striker | Dacia

Tres motores con etiqueta ECO y una versión híbrida 4x4

La opción más asequible será el Mild Hybrid-G de 140 CV. Combina un motor de gasolina de tres cilindros con hibridación ligera y un sistema bifuel capaz de utilizar gasolina o GLP. Podrá elegirse con cambio manual o automático de seis velocidades y será la versión que situará al Striker por debajo de los 25.000 euros.

Por encima aparecerá el Hybrid 155, un híbrido autorrecargable con un motor de gasolina de cuatro cilindros, dos motores eléctricos, cambio automático y una batería de 1,4 kWh. Con 155 CV, será la opción más potente de la gama.

Dacia Striker | Dacia

La propuesta más aventurera será el Hybrid 150 4x4. Utiliza un motor de gasolina microhíbrido para impulsar el eje delantero y un motor eléctrico de 31 CV para mover las ruedas traseras. El sistema ofrecerá modos específicos para nieve, barro, arena y conducción fuera del asfalto, además de control de descenso. Es una solución parecida a la que Dacia también ha preparado para sus Duster y Bigster híbridos con tracción total.

Dacia todavía no ha comunicado la tarifa definitiva ni la fecha exacta de llegada a España. Sí ha confirmado que el precio de acceso estará por debajo de 25.000 euros. Si cumple esa promesa, el Striker puede convertirse en una alternativa especialmente incómoda para los familiares tradicionales y para muchos SUV compactos que ya superan ampliamente los 30.000 euros.