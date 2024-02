Gesto para limpiar el volante del coche cuando se pone pegajoso

Tener las dos manos al volante en todo momento es lo más básico que tenemos que hacer para lograr una conducción segura. Sin embargo, este constante contacto hace la grasa superficial de nuestra piel se traspase al volante, y con el paso del tiempo la superficie del mismo puede empezar a quedar pegajosa. Te contamos cómo puedes limpiarlo de forma fácil y sencilla.

Lo primero que debes saber es que, uses lo que uses para limpiarlo, debes hacerlo con un paño de microfibra, que respetará y no dañará el material con el que está hecho dicho volante.

Por otro lado, si nuestro volante está recubierto de materiales sintéticos, podemos usar el mismo producto que utilizamos para limpiar el salpicadero del coche. Hay productos específicos para ello.

En cambio, si nuestro volante es de cuerpo, lo ideal es utilizar un producto específico para el cuerpo. También podrás encontrarlos fácilmente en cualquier tienda dedicada al mantenimiento de tu vehículo.

Por último, si no quiere gastar mucho, también puede usar dos productos cotidianos. El primero es la clásica mezcla de agua con jabón, que no dañará el volante. Otra opción rápida y económica es usar toallitas de bebe, ya que están pensadas para limpiar y cuidar la piel, por lo que también darán buenos resultados con volantes recubiertos de cuero.