Geely lanza una ofensiva con precios a la baja: dos SUV electrificados desde menos de 25.500 euros

Geely Auto España ha actualizado la oferta comercial de su gama electrificada con una rebaja en los precios del SUV híbrido enchufable Starray EM-i y del SUV eléctrico E5, que pasan a estar disponibles desde 25.215 euros y 25.485 euros, respectivamente, incluyendo campañas comerciales, financiación y el anticipo del Plan Auto+.

La compañía ha explicado que esta revisión de tarifas busca ampliar el acceso a su gama de vehículos electrificados y reforzar la competitividad de ambos modelos en el mercado español.

En concreto, el Geely Starray EM-i incrementa en 1.000 euros su oferta de lanzamiento y queda disponible desde 25.215 euros en su versión de acceso, mientras que el Geely E5 aumenta el descuento inicial en 2.000 euros, con un precio de partida de 25.485 euros, aunque los dos siguen partiendo al contado desde 33.490 y 37.490 euros en España.

El fabricante destaca que ambos modelos mantienen el mismo nivel de equipamiento desde las versiones de entrada, así como las tecnologías desarrolladas por la propia marca y las máximas calificaciones en materia de seguridad.

El Starray EM-i incorpora la tecnología híbrida enchufable EM-i Super Hybrid y homologa una autonomía combinada de hasta 1.055 kilómetros según el ciclo WLTP, con un consumo oficial de 1,6 litros cada 100 kilómetros. Además, cuenta con la etiqueta CERO de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Geely Starray EM-i | Centímetros Cúbicos

Por su parte, el Geely E5 está desarrollado sobre la plataforma global GEA de la marca e incorpora la batería Short Blade, un sistema de propulsión eléctrica con una autonomía urbana de hasta 628 kilómetros en ciclo WLTP.

Con esta actualización comercial, la diferencia de precio entre ambos modelos queda reducida a 270 euros en sus versiones de acceso, permitiendo al cliente elegir entre una motorización híbrida enchufable o una completamente eléctrica.

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Un híbrido enchufable con más de 1.000 kilómetros de autonomía

El Geely Starray EM-i es un SUV híbrido enchufable de 4,74 metros de longitud que, según la marca, destaca por su habitabilidad, con una tasa de espacio útil superior al 84% y un maletero con una capacidad de 528 litros, ampliable hasta 2.065 litros al abatir los asientos traseros.

El modelo está basado en la arquitectura GEA (Global Intelligent Electric Architecture) y combina un motor de combustión de 1,5 litros y 73 kW (100 CV) desarrollado por Horse Powertrains (la 'joint venture' de Geely con el grupo Renault y con sede en España) con un motor eléctrico de 160 kW (218 CV), alcanzando un par máximo de 262 Nm.

Geely Starray EM-i | Centímetros Cúbicos

El sistema híbrido enchufable de este modelo ofrece dos opciones de batería, una de 18,4 kWh y 29,8 kWh, que permiten una autonomía eléctrica de hasta 136 kilómetros y una autonomía total combinada de hasta 1.055 kilómetros en ciclo WLTP.

La gama del Starray EM-i en España estará disponible en tres niveles de acabado, desde el más básico denominado 'PRO' (con batería de 18,4 kWh, pasando por 'PRO+' Y 'MÁX' (estos dos ligados a la batería de 29,8 kWh).

Así, las distintas configuraciones del Starray PHEV se ofrecen desde los siguientes precios: el Starray EM-i PRO, 33.490 euros; el Starray EM-i PRO+ a partir de 36.490 euros y el Starray EM-i MAX+ desde 38.490 euros.

Geely Starray EM-i | Centímetros Cúbicos

Además, las versiones con batería de mayor capacidad admiten carga rápida en corriente continua de hasta 60 kW, lo que permite recuperar del 30% al 80% de la batería en unos 16 minutos.

Geely pone el foco en que el Starray EM-i ofrecerá un equipamiento muy completo desde el acabado de entrada, con un amplio paquete de asistentes de conducción, conectividad avanzada y elementos de confort. Las versiones superiores MAX+ equiparán elementos como el techo panorámico, portón trasero de accionamiento eléctrico, asientos delanteros ventilados con función masaje, Headup display, equipo de sonido Flyme Sound y llantas de 19 pulgadas.

Geely E5: SUV eléctrico con hasta 475 kilómetros de autonomía

Junto al modelo híbrido enchufable, la marca introduce el Geely E5, un SUV eléctrico de tamaño compacto (4,6 metros de largo) que ofrece un espacio interior propio de segmentos superiores y que busca facilitar el acceso a la movilidad eléctrica.

El modelo incorpora un motor eléctrico de 160 kW (218 CV) y 320 Nm de par máximo, así como dos opciones de batería de ion-litio de 60,2 kWh y 68,4 kWh.

Geely E5 | Centímetros Cúbicos

Esto permite una autonomía en ciclo combinado WLTP de hasta 475 km en su versión de más batería y admite carga rápida en corriente continua con una potencia de hasta 100 kW, lo que permite recuperar del 30% al 80% de capacidad de la batería en aproximadamente 20 minutos.

Así, el Geely E5 también está disponible en tres niveles de acabado: E5 PRO (desde 37.490 euros al contado), E5 PRO+ (desde 39.990 euros) y E5 MAX+ (desde 41.990 euros).

La oferta se completa con el programa de servicios Geely Care+, que incluye una garantía de ocho años o 200.000 kilómetros para el vehículo y la batería, tres años de asistencia en carretera y dos años de conectividad 4G gratuita con 2 GB de datos mensuales.