Probamos el Geely Starray EM-i, un coche que ha batido un récord de consumo en Australia

El coche que hemos probado batió un récord Guinness yendo de Sídney a Melbourne. Un viaje por zonas urbanas y carreteras de más de 1.000 kilómetros, con un consumo real de 3’83 litros a los 100. Una cifra que firmó gracias a su tecnología inteligente de cálculos en milisegundos y control avanzado.

El dueño de ese récord es nuestro protagonista. Un SUV de tamaño medio que apuesta por una estética moderna y una tecnología híbrida enchufable, capaz de recorrer más de mil kilómetros combinando la energía de la batería y combustible: el Geely Starray EM-i .

La porcelana china es conocida por su innovación y resistencia, y el diseño del Geely Starray EM-i está inspirado en ella, con un frontal limpio y rasgos robóticos y afilados. En la parte delantera destacan los faros con tecnología full-LED, el paragolpes limpio y elegante, y el característico logo de la marca.

Las líneas afiladas recorren la carrocería de 4’74 metros de largo, marcada por los pasos de rueda y sus llantas de 19 pulgadas. Un diseño sellado por los pilotos traseros horizontales, que refuerzan su presencia visual.

El interior es minimalista, enfocado al confort y está bastante resuelto. Destacan sobre todo el volante achatado y la pantalla central de 15,4 pulgadas.

En ella se proyecta todo el sistema de infoentretenimiento, incluyendo también Apple Car Play y Android Auto. Este despliegue tecnológico se completa con un cuadro de mandos digital de 10,2 pulgadas, el Head-Up display proyectado en el parabrisas, o el sistema de sonido con 16 altavoces. Un equipamiento muy completo y conectividad avanzada, algo unido a este acabado MAX +, el tope de gama.

La sensación de amplitud también es uno de sus puntos fuertes. Un ambiente cálido reforzado por buenos materiales, múltiples huecos portaobjetos y un maletero de 528 litros, ampliable hasta más de 2.000 abatiendo los asientos posteriores. Además de los 100 litros de almacenamiento bajo el piso.

Pero donde realmente pretende marcar la diferencia este Geely Starray EM-i es con su sistema de propulsión híbrido enchufable y su eficiencia.

Se mueve con un motor de gasolina de 1.500 centímetros cúbicos y uno eléctrico, para desarrollar una potencia total de 262 caballos. Dependiendo de la versión, puede recorrer en modo eléctrico hasta 184 kilómetros en ciclo urbano, y superar los 1.000 kilómetros de autonomía combinada.

ETIQUETA CERO

Además, dispone de tres modos que permiten priorizar la conducción eléctrica, combinar ambos motores o extraer el máximo rendimiento del sistema cuando lo necesitamos.

La batería “Short Blade Battery” está desarrollada y fabricada por la marca, y según el acabado, hay dos opciones: una de 18’4 kWh, con 83 kilómetros de autonomía; y otra de 29,8 kWh con 136, que es la que hemos conducido.

Una batería que admite cargas rápidas en corriente continua y permite pasar del 30 al 80 por ciento en apenas 16 minutos. Además incluye la función “Vehicle To Load”, que permite conectar dispositivos externos.

Al volante transmite una conducción suave, sin brusquedades. Al arrancar, la entrega de potencia es inmediata gracias al motor eléctrico, y el confort de marcha está claramente orientado a los viajes largos y al uso diario.