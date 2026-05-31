El nuevo Geely E5, a prueba: un SUV compacto 100% eléctrico dispuesto a hacerse un hueco en el segmento

E5. Así es el nombre del SUV compacto 100% eléctrico con el que el fabricante chino ha desembarcado en Europa y en España este 2026. Directo a hacerse un hueco en este reñido segmento con una potencia y autonomíasmuy llamativas, tirando también de eficiencia y máxima versatilidad.

En Centímetros Cúbicos, hemos probado por primera vez este primer 100% eléctrico de Geely, el E5. Un SUV de tamaño medio con el que la marca quiere iniciar su andadura en este segmento tan de moda y competitivo a la vez.

Geely E5 | Centímetros Cúbicos

El Geely E5 es un SUV de 4,61 metros de largo, 1,90 m de ancho y 1,67 m de alto, que destaca por sus línea limpias y elegantes. En el frontal sorprende la ausencia de una parrilla delantera, para maximizar la eficiencia, con unas pequeñas tomas de aire en la parte inferior del paragolpes. Sus faros tienen un aspecto agresivo, contando con tecnología LED de serie. De lateral destaca sus pasos de rueda en color negro que alojan las llantas de hasta 18 pulgadas. Detrás muestra una silueta redondeada, donde destacan los pilotos LED, unidos con un patrón tecnológico y a la vez minimalista.

Y el minimalismo es el rey también en su interior, con una buena calidad de materiales y acabados en tonalidad bicolor. Cuenta con la disposición clásica de los fabricantes chinos, con dos pantallas gobernando todas las funciones: la primera, detrás del volante, de 10,2 pulgadas, y otra central, en este caso táctil, de 15,4 pulgadas. A través de ella accedemos a todos los menús del coche, desde el control de la climatización, los modos de conducción, la conexión con nuestro smartphone y la iluminación ambiental, hasta abrir o cerrar el techo panorámico.

Geely E5 | Centímetros Cúbicos

Su mecánica tiene 218 CV de potencia máxima y puede contar con dos baterías: de 60 y 68,4 kWh de capacidad, según el acabado. Pudiendo recargarse ambas del 30 al 80% en 20 minutos. En cuanto a la autonomía, dependiendo de su capacidad, permite recorrer hasta 475 km en ciclo combinado y hasta 628 si vas solo por ciudad.

El Geely E5 estará disponible con los acabados Pro, Pro+ y Max +, siendo estos últimos los que están asociados a la batería de mayor capacidad. Independientemente de ello, de serie cuenta con una gran seguridad a bordo, con 17 asistentes y ayudas a la conducción, como el sistema de detección de punto ciego o los asistentes de mantenimiento de carril, frenado automático de emergencia, control de crucero adaptativo o limitador de velocidad.

Geely E5 | Centímetros Cúbicos

Puede parecer que Geely es una marca china más, pero con este E5, además de su recién desembargo en nuestro país con otro modelo híbrido enchufable, el Starray EM-i, está dispuesta a luchar por un hueco, y la realidad es que tiene muchas papeletas para lograrlo.