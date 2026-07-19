Conducimos el nuevo Jeep Avenger: el SUV compacto recibe mejoras estéticas y ofrece más mecánicas a elegir

¿Puede un Avenger resumir todos los valores de Jeep? El fabricante afirma que este nuevo Avenger sigue las mismas líneas que inspiraron al modelo original. Lo hemos descubierto desde una localidad alemana llamada Taunusstein, entre prados y montañas. Perfecto para poner a prueba este SUV compacto en carretera y fuera de ella.

En el nuevo Jeep Avenger, ahora, la característica parrilla de siete ranuras se ve realzada por la retroiluminación LED. Le siguen un revestimiento integral del vehículo, faros integrados y las placas protectoras del mismo color. Eso sí, este nuevo Avenger estrena nuevos paragolpes, sin olvidar unos nuevos tapacubos con el perfil estilizado del Jeep Willys. Además de dos nuevos colores, “Forest” y “Bamboo”. Retrocediendo a su esencia más primaria y su conexión con la naturaleza.

El interior también se ha renovado con mejores acabados. Los paneles de las puertas incorporan un material más suave y la parte inferior del salpicadero un material acolchado. Incluso hay la posibilidad de elegir un interior verde, lavable, y de gran durabilidad.

Además, mantiene un sistema de infoentretenimiento con pantalla de 10,25 pulgadas y conexión con el móvil, gran espacio para cinco pasajeros y un maletero con hasta 380 litros con una superficie lavable y fácil de limpiar en un lado.

Prueba Jeep Avenger | Centímetros Cúbicos

En cuanto a motores no podía ser menos versátil y capaz. Al contrario, hay tres opciones entre las que elegir.

Un microhíbrido de 110 CV con consumos muy bajos y hasta 1 km de autonomía en modo totalmente eléctrico a velocidades inferiores a 30 km/h; un 100% eléctrico suave y silencioso de 156 CV con hasta 400 km de autonomía..

Y para los busquéis la máxima capacidad todoterreno y agarre en carretera, está la versión 4xe de 145 CV con tracción integral, la que estamos justo probando hoy.

Lo más interesante de este propulsor es que su tracción está equipada con transmisión DCT electrificada, junto a un motor térmico delantero y un motor eléctrico trasero que entrega un buen par a las ruedas traseras.

¿Esto qué significa? Que el nuevo Jeep Avenger 4xe puede superar pendientes del 40% en grava y del 20% cuando el eje delantero no tiene agarre.

Prueba Jeep Avenger | Centímetros Cúbicos

Además de detalles como barras en el techo, gancho de remolque trasero o faros antiniebla LED; su mayor ventaja es su mayor altura al suelo. Sin olvidar sus hasta 22 grados de ángulo de entrada, 21 de ventral y 35 de salida; además del Control de Descenso de Pendientes.

Todo para que no dudes en entrar o salir del asfalto cada vez que quieras. Obviamente, no es un todoterreno puro, pero, como ya hemos comprobado con sus cotas, tampoco temerá superficies difíciles. Y en carretera estamos comprobando que es un fiel compañero para el día a día: cómodo, ágil, maniobrable y muy seguro.

Aunque para seguridad, su nueva cámara frontal adicional, con la que el nuevo Avenger ofrece una vista de 360 grados que simplifica las maniobras de estacionamiento y protege el vehículo de pequeños daños. En detalle, las cámaras muestran la vista superior del vehículo y su entorno en la pantalla táctil.

Si aún no os habíais dado cuenta, este Avenger es más especial de lo normal. Porque estamos ante un Avenger 85 aniversario, con detalles de diseño exclusivos como logotipos del 85 aniversario en los laterales, paragolpes y llantas con inserciones doradas, y un adhesivo con grafismo de tartán en el capó y el logotipo ‘85 Years of Adventure’. Dentro, el mismo logotipo 85 adorna el tapizado de los asientos, también en estampado tartán y con costuras doradas, así como en el salpicadero.

Aventura es a lo que incita siempre Jeep, y su SUV compacto Avenger no iba a ser menos. Ideal para todo tipo de trayectos, con una nueva imagen más llamativa y una gama de motores ampliada, no me caben dudas de que seguirá manteniendo su categoría de superventas.