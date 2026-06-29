Geely acelera en Europa con el nuevo E2, su eléctrico más vendido en China

El fabricante chino Geely continúa reforzando su ofensiva internacional con la presentación del nuevo E2, un modelo 100% eléctrico encuadrado en el segmento B, que amplía su gama de vehículos de cero emisiones y que se posiciona como una de las principales apuestas de la marca para acelerar su crecimiento en el mercado europeo.

Aunque la marca no ha revelado los datos de su homologación en España, el E2 (en China se comercializa como EX2) cuenta con el importante bagaje de ser el modelo eléctrico más vendido en China. Allí, puede escogerse con dos motores de tracción trasera, de 80 y 115 CV de potencia, vinculados a baterías de 30 y 40 kWh, respectivamente, con los que se logran entre 300 y 400 km de autonomía en ciclo homologado chino; es decir, entre los 250 y 350 km de autonomía en una estimación en ciclo europeo WLTP.

Ahora bien, hace poco se ha sumado a la gama una batería de 47 kWh, con la que el coche ofrece un mejor dato de autonomía: 480 km en ciclo homologado chino (CLTC), unos 400 kilómetros en ciclo WLTP. En cuanto a la recarga, puede cargarse a rápida velocidad en corriente continua, lo que permitirá pasar del 30 al 80% de carga en 19 minutos.

Con unas medidas 4,13 metros de largo, 1,80 de ancho y 1,57 de alto en China, se integra en el segmento B y será rival de la nueva familia de eléctricos del Grupo Volkswagen (Cupra Raval, el ID. Polo y Skoda Epiq), aunque su principales rivales serán el Kia EV3 o el BYD Dolphin.

Diseño minimalista y amplio espacio interior

El Geely E2 mantiene prácticamente intacto el diseño del modelo comercializado en China, del que únicamente se diferencia por las llantas de aleación y ligeros cambios en los paragolpes. El vehículo apuesta por una estética minimalista, con un frontal sin parrilla tradicional. En el lateral destacan una distancia entre ejes de 2,65 metros, un techo flotante, manillas integradas y detalles de estilo crossover, mientras que la zaga incorpora dos ópticas clásicas.

En el interior, el SUV eléctrico adopta un diseño limpio con doble pantalla digital, donde al igual que en E5 y Starray se nota la falta de mando físicos y donde se le otorga toda la importancia a la pantalla central. Además, equipa el sistema multimedia Flyme Auto 2.0 con compatibilidad con Apple CarPlay y ofrece un maletero de 375 litros (1.320 litros con los asientos abatidos).

En cuanto a los asientos, la plaza central es más estrecha y parece ligeramente más elevada, por lo que se prevé que puede ser un coche con amplia distancia para ir con las rodillas cómodas, pero ocupando los tres lugares de atrás, el espacio menos holgado.

Tercer modelo en España

Aunque la firma china tampoco ha publicado precios para este modelo en España, se espera que tenga cifras de acceso cercanas a los 25.000 euros, como sus principales competidores, antes de ayudas.

E2 será el tercer modelo de Geely en España para el mayor fabricante de China dentro de su apuesta de comercializar hasta nueve modelos de cara a 2028 y 100 puntos de venta al término del próximo año en el mercado nacional.

Sus primeros modelos E5 y Starray EM-i ya están teniendo muy buena cabida, principalmente la versión híbrida enchufable con más de 1.000 kilómetros de autonomía homologada, mientras que la edición eléctrica alcanza hasta los 475 kilómetros en la versión con mayor batería.