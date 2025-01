¿Existe realmente el 'Mes de gracia' en el seguro?

¿Alguna vez has oído hablar del "Mes de gracia" en los seguros de coche? Muchas personas creen que, tras vencer la póliza, existe un periodo de tiempo en el que el seguro sigue activo automáticamente, pero ¿qué tan cierto es esto?

El "Mes de gracia" no existe como tal en los seguros de coche; o al menos no como muchos piensan. Según Mapfre, cuando la póliza expira y no se renueva o no se realiza el pago correspondiente, el vehículo queda automáticamente sin cobertura.

Lo que sí sucede en algunos casos es que las aseguradoras dan un margen de tiempo, generalmente de 30 días, para regularizar el pago y evitar la cancelación definitiva de la póliza. Sin embargo, este periodo no implica que el coche esté asegurado, sino que es una medida para facilitar la renovación del contrato.

Durante este mes la aseguradora está obligada a mantener la cobertura de responsabilidad civil, incluso si no se ha pagado la póliza. Esto significa que no podrás ser multado por falta de seguro durante este periodo. Sin embargo, en caso de accidente, la aseguradora no está obligada a cubrir los daños, ya que la póliza no está activa. En este caso, el conductor deberá hacerse cargo de los daños ocasionados.

En conclusión, confiar en el "Mes de gracia" puede ser un error costoso. Asegúrate de renovar tu póliza a tiempo y evita riesgos innecesarios.