Toyota acaba de lanzar el GR más barato de su historia: cuesta poco más de 2.000 euros, tiene motor de gasolina y cabe en un monovolumen

Cuando pensamos en un Toyota con las siglas GR, probablemente lo primero que venga a la cabeza sea un GR Yaris, un GR86 o incluso el espectacular GR GT. Pero la última creación de GAZOO Racing es bastante más pequeña, mucho más barata y posiblemente igual de divertida. Toyota acaba de poner a la venta un kart de carreras por poco más de 2.000 euros.

Se llama GR KART y no es un juguete ni un producto de merchandising. Es un auténtico kart desarrollado por la división deportiva de Toyota para acercar la competición a quienes nunca se habían planteado tener uno.

Toyota GR Kart | Toyota

El Toyota GR más barato no tiene puertas, techo ni matrícula

El concepto detrás del GR KART es bastante sencillo. Toyota considera que entrar en el mundo del karting sigue siendo demasiado complicado para muchas familias, no solamente por el precio del propio kart, sino también por todo lo que viene después: transportarlo, almacenarlo, mantenerlo y adaptarlo cuando diferentes personas quieren conducirlo.

GAZOO Racing ha intentado solucionar prácticamente todos esos inconvenientes de golpe.

El resultado es un kart de 1,82 metros de longitud, 1,16 metros de anchura y solamente 83 kilos de peso. Utiliza un motor de gasolina de 215 centímetros cúbicos y cuesta en Japón 385.000 yenes, aproximadamente 2.150 euros al cambio actual.

Es una cantidad ridícula si la comparamos con cualquier otro producto GR de Toyota. Incluso el Toyota GR Yaris que hemos probado juega, evidentemente, en una liga completamente diferente.

Un mismo kart para padres e hijos

Lo especialmente interesante está en cómo Toyota ha diseñado el GR KART. Los pedales pueden desplazarse y el volante puede inclinarse mediante un sistema de regulación sencillo, permitiendo adaptar la posición de conducción a personas de entre 1,35 y 1,85 metros de altura.

Eso significa que, dentro de una misma familia, un adulto y sus hijos pueden utilizar exactamente el mismo kart sin tener que comprar diferentes vehículos o realizar modificaciones importantes.

Y Toyota también ha pensado en uno de los mayores problemas de tener un kart: llevarlo hasta el circuito.

El GR KART está diseñado para caber entero dentro de monovolúmenes como los Toyota Noah y Voxy, sin necesidad de desmontarlo. Incluso puede almacenarse colocado verticalmente.

Para conseguirlo se han introducido soluciones específicas en el sistema de aceite, alimentación y carburación destinadas a evitar derrames cuando el kart está guardado de esa manera.

Toyota GR Kart | Toyota

Toyota quiere que correr sea mucho más fácil

También se ha intentado simplificar el mantenimiento. En lugar de recurrir a una transmisión convencional por cadena, Toyota utiliza una transmisión mediante correa con tensor automático, reduciendo las operaciones de mantenimiento y evitando la suciedad asociada al lubricante de una cadena.

Hay además soluciones específicas pensando en conductores principiantes, entre ellas protecciones traseras destinadas a impedir que otro kart pueda montarse sobre una rueda durante un contacto.

La filosofía encaja perfectamente con lo que Toyota lleva años intentando hacer mediante GAZOO Racing. La compañía japonesa no quiere limitar la competición a sus programas profesionales, sino utilizarla como una puerta de entrada para nuevos pilotos. Es la misma división de la que han nacido máquinas como el espectacular Toyota GR GT, pero llevada ahora hasta el escalón más básico posible.

De momento hay una mala noticia: el GR KART se comercializa únicamente en Japón. Toyota ha iniciado su venta en 36 circuitos de karting y siete establecimientos GR Garage, acompañándolo además de una aplicación y un sistema pensado para facilitar que los propietarios puedan comenzar a rodar.

Quizá nunca podamos matricularlo, llevarlo al trabajo ni presumir de él en el aparcamiento. Pero por unos 2.000 euros, difícilmente encontraremos otro Toyota GR capaz de ofrecer una relación entre euros y diversión semejante.