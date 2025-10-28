¿Más rápido que un GTI? Así es el Opel Mokka GSe 100% eléctrico con 280 CV y etiqueta CERO

El Opel Mokka GSE es uno de los coches más deportivos que ha sacado la marca alemana en los últimos años. Presume de ser el eléctrico más veloz producido hasta la fecha por Opel y es el Mokka más potente que ha lanzado al mercado. El caso es que tiene un pequeño problemilla: cuesta 47.300 euros. Aunque lo vale.

Los coches eléctricos… Esos coches nacidos para la reducción de las emisiones, destinados a dominar las calles europeas, pero que, según parece, verán frenada su expansión por una sencilla razón: la gente todavía no está interesada en coches eléctricos. Cuando Europa anunció la prohibición de coches nuevos con motores de combustión, las marcas se lanzaron decididamente a desarrollar coches eléctricos de toda clase y condición, con resultados muy desiguales, pero una imagen clara: no es el momento.

Opel Mokka GSE | Opel

Poco a poco, las marcas dan un paso atrás en la electrificación para mantener lo que, ahora mismo, funciona: los híbridos. O si hablamos de Estados Unidos: los grandes motores V8. Sin embargo, hay marcas que aguantan el envite y mantienen sus lanzamientos. A veces porque la inversión ya está hecha y hay que rentabilizarla como sea; otras, porque al fin y al cabo, el motor eléctrico es una opción más junto a la gasolina, a los híbridos o a los motores de gas.

281 CV y un 0 a 100 kilómetros/hora en 5,9 segundos; no es un Opel Mokka normal

Opel es una de esas marcas que mantienen sus lanzamientos y su apuesta por los eléctricos y el nuevo Opel Mokka GSE brilla con luz propia –nunca mejor dicho–. El pequeño SUV de la marca alemana adopta una denominación con arraigo histórico, pero cuyo significado, ahora, es totalmente diferente: Grand Sport Electric. La firma lo usa para los nuevos deportivos electrificados y lo estrenó con los Opel Astra y Opel Grandland GSE, ambos híbridos.

Opel Mokka GSE | Opel

En el caso del Mokka GSE se ha optado por que sea totamente eléctrico y tan potente como el Astra GSE: 281 CV y 354 Nm de par. Con esto, el pequeño SUV promete ponerse a 100 kilómetros/hora desde parado en 5,9 segundos y, además, alcanzar los 200 kilómetros/hora de velocidad máxima.

Se trata del mismo grupo motor del Alfa Romeo Junior Veloce, con el que comparte más cosas aparte del motor. De todas formas, Opel afirma que el coche se basa en el Mokka GSE Rallye y, por tanto, incorpora genes de competición. La batería es de 54 kWh, pisa el asfalto sobre llantas de 20 pulgadas y la puesta a punto del coche busca las sensaciones más deportivas.

Opel Mokka GSE | Opel

Es un coche de capricho

No obstante, aunque sea eléctrico, no es un coche para el día a día, a no ser que te gusten mucho los coches deportivos. El Moka GSE es un capricho eléctrico para recorrer el centro de las grandes ciudades a ritmo endiablado. Por otro lado, tampoco es un coche para todos, pues tiene un precio bastante alto: 47.300 euros.