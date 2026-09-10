Mazda tenía casi todo para competir con el Tesla Model 3, excepto una cosa. El nuevo Mazda 6e acaba de solucionarla

El Mazda 6e llegó al mercado con argumentos suficientes para convertirse en una alternativa seria al Tesla Model 3. Es una berlina eléctrica grande, de propulsión trasera, bien equipada y con una versión capaz de superar los 500 kilómetros de autonomía. Pero tenía un problema difícil de justificar precisamente en el modelo pensado para viajar más lejos: su velocidad de carga. Mazda acaba de corregirlo con una nueva batería que cambia por completo la situación.

El rival que sirve como referencia no es cualquiera. El Tesla Model 3 sigue siendo el coche eléctrico más vendido de España en 2026, con más de 6.200 matriculaciones hasta comienzos de septiembre. Y eso convierte al Tesla en el listón que cualquier berlina eléctrica de este tamaño y precio tiene que intentar alcanzar.

Mazda 6e | Mazda

El Mazda 6e tenía más autonomía, pero también una carga demasiado lenta

El Mazda 6e se comercializaba con dos configuraciones de batería. La versión de acceso recurría a una batería LFP de 68,8 kWh, mientras que el Long Range utilizaba una batería NCM de 80 kWh para elevar la autonomía hasta unos 550 kilómetros.

Sobre el papel, esta última parecía la opción lógica para quien quisiera utilizar el coche para viajar. El problema estaba en las paradas.

A pesar de contar con la batería más grande, su potencia de carga rápida rondaba únicamente los 90 kW. Como consecuencia, recuperar aproximadamente del 10 al 80% de batería podía requerir alrededor de 45 minutos.

En un coche eléctrico moderno de este nivel era uno de sus puntos débiles más evidentes. Sobre todo porque buena parte de sus rivales ya permiten realizar esas mismas cargas en poco más de 20 minutos.

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La nueva batería cambia por completo al Mazda 6e

Mazda ha decidido solucionar el problema sustituyendo la anterior batería de mayor capacidad por una nueva batería LFP de aproximadamente 78 kWh.

La capacidad es ligeramente inferior, pero el cambio importante está en la arquitectura de carga. La nueva versión puede alcanzar alrededor de 195 kW de potencia máxima en corriente continua, más del doble que antes.

Eso permite reducir la carga del 10 al 80% hasta aproximadamente 24 minutos. Es decir, prácticamente la mitad de tiempo que necesitaba la anterior versión Long Range.

Y lo más interesante es que Mazda no ha tenido que sacrificar autonomía para conseguirlo. La nueva configuración se mueve alrededor de los 560 kilómetros homologados, por lo que incluso mejora ligeramente las cifras anteriores.

En la práctica, el cambio es bastante más importante de lo que puede parecer leyendo únicamente la ficha técnica.

Mazda 6e anterior Nuevo Mazda 6e Batería 80 kWh NCM 78 kWh LFP Autonomía aprox. 552 km 560 km Carga máxima unos 90 kW unos 195 kW 10-80% unos 45 min 24 min

Ahora sí puede mirar de frente al Tesla Model 3

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Eso no significa que el Mazda 6e se haya convertido automáticamente en un coche mejor que el Tesla Model 3. Tesla continúa teniendo una de sus principales ventajas en la eficiencia y también ofrece versiones con una autonomía superior. Pero Mazda ha eliminado probablemente el argumento más fácil para descartar su berlina eléctrica.

Hasta ahora podía ofrecer una autonomía competitiva, pero una parada larga durante un viaje penalizaba mucho la experiencia frente a sus rivales. Con una recarga del 10 al 80% en 24 minutos, esa diferencia deja de ser determinante.

Y eso resulta especialmente relevante viendo dónde está el mercado. En lo que llevamos de 2026, el Tesla Model 3 supera las 6.200 matriculaciones en España y continúa liderando claramente las ventas de coches eléctricos. Incluso durante los primeros días de septiembre ha vuelto a situarse en primera posición entre los eléctricos matriculados.

El Mazda 6e todavía tiene mucho camino por recorrer para acercarse a esas cifras. Pero ahora tiene una ventaja importante respecto al coche que llegó inicialmente al mercado: ya no obliga a elegir entre una buena autonomía y una carga realmente rápida.

Y para un eléctrico que pretende ser utilizado como coche principal y viajar con normalidad, probablemente era la mejora que más necesitaba.