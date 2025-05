Esto dice la DGT y el RACE sobre almacenar combustible de reserva en maletero o casa para emergencia

El apagón del 28 de abril de 2025 dejó España patas arriba: sin luz, las gasolineras fuera de servicio, las carreteras colapsadas y un montón de conductores jurando no volver a apurar el depósito. La gente compartía fotos de colas eternas y memes sobre velas, pero también preguntas serias: ¿puedo guardar gasolina en casa o en el coche por si pasa otra vez? La DGT y el RACE tienen normas claras para evitar que tu plan de emergencia acabe en multa o en un susto mayor. Sin ponernos en plan película de catástrofes, te contamos lo que necesitas saber para que te prepares para la próxima vez.

Almacenar en casa: posible, pero con orden

La normativa de explosivos, respaldada por la DGT, permite guardar hasta 30 litros de gasolina en casa sin permisos, siempre en envases homologados con certificación UN, ya sean metálicos o de plástico resistente. Guárdalos en un garaje o trastero bien ventilado, lejos de calentadores, enchufes o cualquier cosa que pueda soltar una chispa. El RACE insiste en no improvisar con bidones cutres o botellas recicladas, porque los vapores de la gasolina son traicioneros (de hecho, es ilegal usarlos). El diésel, que es menos inflamable, sigue las mismas reglas. Si necesitas más de 30 litros, y hasta 275, debes notificarlo a la autoridad de explosivos; más allá, hace falta una licencia profesional.

El apagón demostró que sin electricidad, las gasolineras son inútiles, y una garrafa puede salvarte si vives lejos de una o hay cortes. Dos envases de 10 litros, bien cerrados y etiquetados, son suficientes para un apuro sin riesgos. Manténlos fuera del alcance de los niños o del vecino que fuma en la ventana, y no decimos esto último como broma, sino para subrayar la importancia de mantenerlos lejos de fuentes de llama. Está prohibidísimo almacenar combustible en los pisos porque los vapores en un espacio cerrado son un peligro para la salud y además se exponen a más posibles incendios.

En el maletero: solo si no hay más remedio

Maletero de coche lleno | iStock

Llevar gasolina en el maletero no está prohibido, pero la DGT lo desaconseja salvo en casos puntuales, como un viaje largo por zonas sin gasolineras. Usa envases homologados de máximo 10 litros, hasta dos garrafas por coche, según el Reglamento de Mercancías Peligrosas. Fija las garrafas en el maletero de forma que queden siempre de pie para evitar derrames. El RACE avisa que los vapores en un coche cerrado, sobre todo con calor, pueden ser un problema muy serio. Recuerda que transportar combustible mal es ganarte una sanción de hasta 3.000 €.

Una garrafa pequeña y bien cerrada te cubre en rutas rurales o emergencias. No la dejes olvidada en el coche: el calor y un golpe pueden complicarlo todo. Sácala al llegar, ventila el maletero y no fumes cerca. El seguro podría desentenderse si hay un incendio, así que usa la cabeza y lleva solo lo imprescindible para no quedarte tirado.

Cómo hacerlo bien sin jugártela

Evita llenar garrafas dentro del garaje o cerca de llamas, y no las llenes a tope para dejar espacio a los vapores, como recomienda la DGT. El RACE sugiere usar estabilizantes para alargar la vida de la gasolina y rotar el combustible cada seis meses, es decir, repostando tu coche directamente desde la garrafa y llenando luego la garrafa en la gasolinera.

Compra envases homologados, guarda la gasolina en un sitio ventilado y no juegues a los químicos locos. Tras el apagón, llenar el depósito a tiempo y tener una pequeña reserva te da tranquilidad. No se trata de vivir como en Fallout, sino de tener un plan B sin riesgos ni multas.