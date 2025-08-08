OFERTA SMART #1
Este eléctrico tan bien dotado puede ser tuyo por menos de 23.000 €
El Smart #1 es un SUV con casi 300 CV de potencia que promete comfort y dinamismo a partes iguales a cambio de muy poco con el Plan Moves III.
Publicidad
Quienes buscan comprarse un coche eléctrico sueñan con que sea dinámico, cómodo por dentro y que tenga cuerda para rato en cada trayecto. Si a eso le añadimos que sea barato entonces puede resonar en nuestra cabeza el Smart #1, el primer SUV de la marca alemana y que, durante este mes de julio, no tiene una oferta apetitosa, sino lo siguiente. Ya te anticipamos que esto es posible, en gran medida, al Plan Moves III, pero si cumples las condiciones del programa y necesitas vehículo tienes que contemplar la posibilidad de hacerte con él. Si no te lo crees quédate hasta el final para comprobarlo.
Prestaciones que impresionan
No todos los días se puede conseguir a buen precio un coche con 272 CV de potencia, 343 Nm de par motor máximo, capaz de pasar de 0 a 100 km/h en tan sólo 6,7 segundos y 310 kilómetros de autonomía homologada en ciclo WLTP. El Smart #1 sí que ofrece todo eso que es tan difícil de encontrar razonablemente económico como una aguja en un pajar. Respecto al último dato citado, este encuentra su razón en una batería de 49 kWh de capacidad neta. Por lo tanto, para los desplazamientos diarios puedes aprovechar la autonomía a las mil maravillas y también en los viajes cortos por la carretera.
Además, su recarga no es un dolor de cabeza ni pone a prueba la paciencia del conductor. Y es que puede recargarse a potencias de hasta 150 kW, lo que le permite llegar al 80% de la capacidad desde el 10% en apenas media hora.
Minimalista y tecnológico por dentro
Cuando uno entra al interior del Smart #1 percibe un coche que desprende tecnología y, al mismo tiempo, un concepto minimalista. De esta forma, en el centro ofrece un grandísimo display táctil en posición flotante que, al mismo tiempo, se ubica justo a la derecha de otra pequeña pantalla para el cuadro de instrumentos, lo que remarca todo eso que hemos comentado al principio del párrafo.
Parece claro es que la marca alemana quiere atraer a conductores jóvenes que, desde que nacieron, tienen en la tecnología su mejor compañera. No es casualidad que la consola central esté rematada en color dorado satinado para sorprenderles a todos ellos. Dicho esto, en la unidad ofertada, el Smart #1 viene de serie con faros LED, control de crucero adaptativo, alerta de carril, lector de señales, sensores de aparcamiento, Smartbeam de iluminación, detector de ángulo muerto, climatizador, ordenador, sistema multimedia compatible con Apple CarPlay y Android Auto, bluetooth, radio DAB, llantas de aleación, etc.
La oferta: disponible desde 22.880 €
Si tras todo lo que te hemos contado te parece caro pagar 22.880 € por un EV como el Smart #1, reflexiona. Eso sí, tendrás que llevar tu vehículo antiguo para que lo achatarren para beneficiarte de este precio tan goloso, pero piensa en todo lo que vas a disfrutar con él y en los problemas que te vas a ahorrar con la etiqueta Cero de la DGT.
Publicidad