Este SUV es uno de los eléctricos estrella y si dejas de lado los prejuicios este coche de ocasión con 16.000 km por menos de 20.000 euros es una compra magnífica

Puede resultar complicado encontrar un coche eléctrico que no sea demasiado caro y que a su vez tenga buenas prestaciones. Pero no es necesario comprarse un coche completamente nuevo. Si el presupuesto no es muy amplio siempre se puede echar un vistazo a los coches de ocasión. Los coches de ocasión son coches semi nuevos, pues tienen pocos kilómetros, y suelen ser más baratos porque no son nuevos. Si puedes librarte de los prejuicios de no comprar un coche nuevo, esta compra es perfecta. Como por ejemplo esteKia e-Niro Concept.

Es un coche seminuevo de 2021 certificado por Kia, y eso da la tranquilidad de comprarlo como si estuviese nuevo. Se trata de un coche con 15.850 kilómetros, muy pocos. Tiene un motor eléctrico que genera 142 CV. Eso sí, su autonomía no es demasiado amplia, pues es de 289 kilómetros. Aunque si es un coche que se va a usar sobre todo para circular por la ciudad, esa autonomía es más que suficiente. Y si de vez en cuando se hace algún viaje con él, pues habrá que planearlo teniendo en cuenta las paradas para cargarlo, que por otro lado permiten descansar y estirar las piernas.

Otra tranquilidad que puede dar este coche es que aún tiene 3 años de garantía. Es decir, que si hay algún problema con el coche, o tiene alguna avería en esos años, seguimos teniendo garantía para repararlo o devolverlo.

Este Kia cuenta con una pantalla de 8 pulgadas con Android Auto y con cámara de asistencia al estacionamiento, que se puede ver en la pantalla para aparcar el coche fácilmente. También tiene un panel de instrumentos de 7 pulgadas, en cual se muestra de forma clara toda la información importante referente a la conducción.

Si hablamos de confort, el e-Niro incluye elevalunas eléctricos delanteros y traseros, climatizador automático, sensores de lluvia y de luces y muchos más elementos que harán que conducir este coche sea realmente cómodo.

Está equipado con airbag de rodilla en el lado del conductor, airbags laterales, delanteros y de cortina y doble airbag frontal. También incluye varios asistentes a la conducción como el detector de fatiga, el asistente para luces de carretera, control de crucero adaptativo, el sistema de frenado de emergencia o la asistencia para seguimiento de carril, entre muchos otros.

El precio de este coche de ocasión es de 19.695 euros pagándolo al contado. Y esa es una de las ventajas de comprar un coche de ocasión, que no hay por qué financiarlo y por otro lado que no tendremos que esperar mucho para obtenerlo, pues no es necesario que fabriquen el coche y que lo tengan disponible en el concesionario. Aún así, sigue habiendo opciones para financiarlo si no se quiere pagar al contado.