Este sistema de tu coche puede ayudarte a ahorrar gasolina... y producir averías más caras

El sistema start/stop, ese que para y arranca el motor cuando estamos detenidos, no es del gusto de todos los conductores. En teoría, es un sistema implementado para ahorrar combustible y reducir emisiones, pero también parece ser una fuente de problemas.

La reducción de las emisiones es el frente de batalla desde hace muchos años. Se han desarrollado toda clase de sistemas, ideas, trucos y soluciones para que las emisiones sean cada día más bajas. Algunas de esas soluciones funcionan la mar de bien, otras, son un verdadero fastidio.

Entre las últimas está el sistema start/stop, un gadget que reduce las emisiones, cierto es, pero también reduce el placer de conducir y la fiabilidad. Y cuando la fiabilidad y la satisfacción bajan, empiezan a surgir críticas por todos los lados.

Start/Stop | BMW

Ventajas del sistema start/stop

La tecnología tiene como base hacernos la vida más fácil y más cómoda, sobre todo cuando hablamos de coches. Eso, en parte, es lo que se buscaba con el sistema start/stop, que tiene ventajas que lo hacen interesante.

Por ejemplo, según algunos estudios como el publicado por VARTA, el start/stop reduce el consumo cerca de un 15% en ciudad, donde más gasto se hace. Además, al reducir consumo se reducen las emisiones, con lo que todos salimos ganando, ¿verdad?

Hay un punto importante que no siempre se conoce y que tiene que ver con el funcionamiento general. Si la batería está baja o si el motor no está a la temperatura de funcionamiento, el start/stop se desconecta para evitar hacer sufrir al propulsor.

El sistema start/stop también tiene desventajas

Las desventajas son los puntos que más comentarios provocan en redes sociales y foros, pues una avería provocada por el start/stop puede ser muy cara.

Es conocido por todos que tanto el alternador como el motor de arranque sufren mucho con el constante parar y arrancar, al igual que la batería. Son los primeros elementos en sufrir averías en los coches con este sistema. Además, al ser componentes especiales –no vale cualquier alternador ni cualquier motor de arranque–, la sustitución es más cara.

Hay usuarios que han reportado problemas electrónicos, aunque son menores que los problemas en alternador y motor de arranque. También se habla de un mayor desgaste del motor, que sufre igualmente porque cada vez que para, se detiene la presión de aceite y al arrancar, es muy posible que no tenga la lubricación correcta.

Start/Stop | Centímetros Cúbicos

¿Se romperá mi coche con sistema start/stop?

Los fabricantes y los especialistas –fabricantes de baterías, alternadores, sistemas eléctricos… – afirman que todo está probado para que dure miles de kilómetros. El coche debería funcionar perfectamente durante muchos años, pero claro, la posibilidad de avería existe.

¿Se romperá el motor? Existen las mismas probabilidades que con cualquier otro motor, pero las reparaciones, quizá, sean algo más caras.

De todas formas, el sistema start/stop es desconectable, aunque debemos apagarlo cada vez que pongamos el coche en marcha.