Radares bajo tierra: un nuevo asfalto puede medir la velocidad y ya está en uso en España

Imagina circular por una carretera sin ver un radar a la vista, pero que el pavimento bajo tus ruedas ya esté vigilando tu velocidad. Eso ya no es ciencia ficción: en España se está probando un asfalto inteligente con sensores integrados capaces de medir velocidad, estado del firme y tráfico en tiempo real.

Este nuevo sistema, denominado Masai, fue desarrollado en Andalucía con participación de la Universidad de Granada y ya se está testando en carreteras como la A-306 en Jaén y tramos de la A-92 entre Arahal y Paradas. Este nuevo asfalto no solo busca mejorar la seguridad, también pretende reducir hasta un 20 % las emisiones contaminantes y favorecer carreteras más duraderas y sostenibles.

Pero la mayor innovación se encuentra en los sensores que están “bajo el asfalto”: forman parte del material de la carretera y captan datos directamente del paso de los vehículos.

Aunque ahora mismo las autoridades aseguran que la función de estos sensores es recoger datos de movilidad, carga de tráfico y estado de vía, también señalan que en el futuro podrían servir para controlar velocidades reales.

Para los conductores, esto significa que el propio asfalto podría comenzar a actuar como sensor de velocidad.