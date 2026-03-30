Este simple truco con agua puede hacer que tu diésel contamine mucho menos

Según un estudio recogido por la revista Carbon Research, añadir unas pocas gotas de agua al tanque de nuestro coche diésel puede hacer que las emisiones del vehículo se reduzcan considerablemente.

Esta mezcla se conoce como emulsión y es capaz de sintetizar las emisiones contaminantes del coche en un 60%, algo muy impresionante y a tener en cuenta si queremos cuidar un poco más de medioambiente.

El estudio ha sido realizado por la Federal University of Technology Owerri, y consiste en introducir pequeñas gotas de agua en el carburante por medio de surfactantes, que lograría una durabilidad de semanas.

Laboratorio de investigación | Sinc

Según explican los investigadores, estas diminutas gotas se transforman en vapor y explotan de tal forma que hacen que el combustible se fragmente en trozos mucho más pequeños.

Con lo cual, la mezcla resultante entre el diésel y el oxígeno no solo hace que la quema de combustible sea más eficiente, si no también más homogénea, provocando que esos residuos más contaminantes no se lleguen a quemar.

También señalan que este proceso se realiza a una menor temperatura que la combustión normal, por lo que se reduce la producción de nitrógeno y se mejora la oxidación del carburante.