El coche europeo que quiere plantar cara a los chinos no es alemán ni francés: es español y es de Ebro

Europa ha confiado en que marcas de casa lideraran la gran ofensiva contra los coches eléctricos chinos baratos. El Renault 5 eléctrico y el futuro Volkswagen ID. Polo representan precisamente esa idea: pequeños eléctricos europeos destinados a recuperar terreno frente a BYD, MG o Leapmotor.

Pero mientras toda la atención apunta hacia Francia y Alemania, España podría estar preparando uno de los movimientos más interesantes de toda esta nueva guerra industrial.

Porque Ebro ya ultima un nuevo utilitario eléctrico asequible que se fabricará en la Zona Franca de Barcelona y que llegará este mismo invierno.

Nuevo coche Ebro barato | Chery

El nuevo Ebro eléctrico quiere atacar justo donde más crece el mercado

La clave del proyecto no está únicamente en que sea eléctrico. Está en el tipo de coche que pretende ser.

Mientras muchos fabricantes europeos han centrado su electrificación en SUV grandes y caros, Ebro apunta directamente al segmento más sensible del mercado: el coche compacto, urbano, relativamente asequible y pensado para el uso diario real.

El modelo tendrá unas dimensiones cercanas a los 4,2 metros, cinco puertas y espacio para cinco ocupantes. Es decir, un formato muy parecido al que dominará gran parte del mercado europeo durante los próximos años.

Y aquí aparece algo importante: el coche no está pensado únicamente para ciudad. Ebro quiere que también pueda asumir desplazamientos interurbanos habituales sin las limitaciones que muchos compradores siguen asociando al coche eléctrico pequeño.

Coche barato de Ebro | Chery

Hasta 400 kilómetros de autonomía y carga rápida

El futuro modelo utilizará un motor eléctrico trasero de 90 kW, equivalente a unos 122 CV. No busca cifras espectaculares, pero sí suficiente rendimiento para mover con soltura un coche de tamaño compacto.

La aceleración de 0 a 100 km/h estará por debajo de los 11 segundos y habrá dos versiones de batería, ambas con autonomías cercanas a los 400 kilómetros.

Eso lo coloca directamente en la zona más interesante del mercado eléctrico actual: suficiente autonomía para el día a día sin necesidad de recurrir a baterías gigantescas que disparen el precio.

También contará con carga rápida en corriente continua capaz de recuperar del 30 al 80% en unos 20 o 30 minutos, además de carga en corriente alterna de hasta 11 kW.

En otras palabras, Ebro parece haber entendido algo importante: el futuro del coche eléctrico europeo probablemente no pase solo por grandes SUV tecnológicos, sino por modelos racionales y relativamente accesibles.

Coche barato de Ebro | Chery

La gran ventaja de Ebro no está solo en el coche

El verdadero valor estratégico del proyecto quizá no esté únicamente en el producto, sino en dónde se va a fabricar.

La antigua planta de Nissan en la Zona Franca de Barcelona llevaba años convertida en uno de los símbolos del declive industrial del automóvil europeo. Ahora vuelve a tener actividad gracias precisamente a la alianza entre Ebro y Chery.

Y aquí aparece una de las mayores contradicciones de toda esta nueva etapa del automóvil europeo: parte de la respuesta europea frente a China depende precisamente de acuerdos con fabricantes chinos.

Ebro aporta la marca española y la producción local. Chery aporta plataformas, tecnología y capacidad de desarrollo. Y juntos intentan construir algo que Europa necesita urgentemente: un coche eléctrico relativamente asequible fabricado dentro del continente.

Volkswagen ID.Polo | Volkswagen

El Renault 5 y el Volkswagen ID. Polo ya tienen un nuevo rival

El nuevo Ebro llegará justo cuando empieza la gran batalla por el coche eléctrico popular en Europa.

Renault quiere dominar ese mercado con el nuevo Renault 5. Volkswagen prepara el ID. Polo como uno de sus modelos más importantes de la década. BYD, MG y Leapmotor siguen creciendo gracias a precios agresivos y desarrollos rápidos.

Y ahora España también quiere entrar en esa pelea.

Además, Ebro tiene una ventaja interesante: podría llegar antes que algunos de sus grandes rivales europeos. Mientras el ID. Polo todavía sigue en desarrollo y Volkswagen continúa ajustando su estrategia de eléctricos pequeños, el nuevo Ebro ya apunta directamente al próximo invierno.

Quizá no tenga el peso histórico de Volkswagen ni el componente emocional del Renault 5. Pero si consigue combinar precio razonable, autonomía suficiente y fabricación nacional, podría convertirse en uno de los coches más importantes para entender hacia dónde se dirige realmente la industria europea.