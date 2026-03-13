¿Cómo encontrar gasolina y diésel al mejor precio ahora que parece imposible?

Puede que tú no hayas sido hasta ahora de los que ha puesto muchos esfuerzos en conseguir la gasolina más barata. Pero con la subida brutal que estamos viendo en los precios por culpa de los conflictos internacionales, no quedan muchas más opciones que empezar a fijarse ya en cómo conseguir los mejores precios en los carburantes. Aquí tienes todos los trucos que no puedes dejar pasar.

Comparar precios antes de repostar

Las crisis internacionales hacen que el precio del combustible cambie rápidamente, pero no todas las gasolineras suben al mismo ritmo.

Comparar estaciones cercanas puede suponer diferencias de hasta 15 céntimos por litro.

Cuando el mercado del petróleo se tensiona por conflictos o problemas de suministro en zonas clave como el estrecho de Ormuz, las estaciones de servicio actualizan sus precios de forma desigual. Algunas aplican las subidas antes que otras. Por eso es recomendable consultar comparadores oficiales o aplicaciones móviles antes de repostar. En muchos casos dos estaciones separadas por apenas unos kilómetros pueden tener precios muy diferentes. GasAll o Fuelio podrían ser buenas opciones para este caso. Aunque simplemente puedes buscar en Google "mejores precios gasolina" + tu ciudad, y encontrarás algunas buenas opciones.

Evitar las gasolineras de autopista

En periodos de subidas del petróleo por guerras o tensiones internacionales, las estaciones de autopista suelen ser las más caras.

Salir unos minutos de la vía rápida puede ahorrar hasta 20 céntimos por litro.

Las gasolineras situadas en autopistas y autovías tienen menos competencia directa y un flujo constante de conductores que priorizan la comodidad. Cuando el petróleo sube por crisis internacionales, estas estaciones suelen trasladar antes y con mayor intensidad el incremento.

Un pequeño desvío hacia una estación en un polígono o en una localidad cercana suele bastar para encontrar precios más bajos. Siempre será más fácil encontrarlas si estamos cerca de algún núcleo urbano, así que si estás de viaje puedes tenerlo en cuenta para evitar apurar tanto el depósito que tengas que repostar en plena autopista.

Apostar por gasolineras automáticas y lowcost

Las gasolineras automáticas suelen mantener precios más bajos incluso cuando el petróleo se dispara por conflictos internacionales.

Su estructura de costes más reducida permite ahorrar entre 5 y 15 céntimos por litro.

En momentos en los que el precio del crudo sube por tensiones geopolíticas o problemas en rutas estratégicas del petróleo, las estaciones automáticas suelen ser una alternativa interesante. Funcionan con menos personal y con instalaciones más simples, lo que reduce sus costes operativos y les permite ofrecer precios más competitivos. Todos las conocemos, pero pueden ser tanto aquellas locales lowcost como otras reconocidas como la propia Plenergy o Ballenoil entre muchas otras según la región.

Aprovechar descuentos y programas de fidelización

Cuando las crisis internacionales encarecen el petróleo, los descuentos por litro ayudan a compensar parte de la subida.

Tarjetas y apps de fidelización permiten ahorrar en cada repostaje.

Casi todas las grandes petroleras ofrecen programas de fidelización que aplican pequeños descuentos por litro o se complementan si tienes otros servicios contratados. En momentos en los que el precio del petróleo se dispara por conflictos o tensiones geopolíticas, estos programas pueden marcar una diferencia interesante en el gasto mensual. Waylet de Repsol podría ser una de esas opciones. Esta última es especialmente destacada si tienes otros servicios contratados con ellos como la luz o el gas y el descuento se complementa.

Gasolineras de supermercados e hipermercados

Suelen ser baratas para captar a clientes.

Algunas acumulan saldo para gastar en tienda.

Muchos supermercados e hipermercados tienen sus propias gasolineras. Las utilizan tanto para llevar a clientes hacia la tienda como para aprovechar el gran volumen de clientes que van a la tienda en coche y que también necesitan repostar. Como su principal negocio no es la venta de combustible, suelen apurar mucho el margen y tener precios muy baratos para favorecer el efecto llamada, y más en estas épocas.

Si además de eso te llevas una parte del gasto en saldo o descuento para gastar en tienda, puede ser un factor importante para tener un impacto económico en tu presupuesto.

Repostar en momentos de menor demanda

El mercado del petróleo reacciona a guerras y tensiones internacionales, pero también influyen factores de demanda.

Repostar a comienzos de semana suele ofrecer precios algo más estables.

Cuando hay incertidumbre internacional y el precio del crudo fluctúa, algunas estaciones ajustan sus precios antes de periodos de mayor tráfico, como fines de semana o festivos.

Por eso muchos conductores prefieren repostar entre lunes y miércoles, cuando la demanda suele ser menor.

No pagar de más por combustibles premium

Cuando el petróleo sube por tensiones geopolíticas, las versiones premium aumentan aún más la diferencia de precio.

En la mayoría de coches no aportan ventajas reales frente al combustible estándar.

Las gasolinas o diésel premium suelen costar entre 10 y 15 céntimos más por litro. En un contexto de precios elevados por conflictos internacionales o problemas en el suministro de crudo, esa diferencia se nota mucho más.

Salvo que el fabricante lo recomiende expresamente, el combustible estándar suele ser suficiente para el uso diario. Puedes entender mejor las diferencias en esta guía de gasolina 95 y 98.

En un mercado cada vez más condicionado por conflictos internacionales, tensiones geopolíticas y problemas en rutas estratégicas del petróleo, cada decisión al repostar cuenta. Elegir bien la estación, comparar precios y aprovechar descuentos puede suponer decenas o incluso cientos de euros de ahorro al año.