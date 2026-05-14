Tráfico defiende, 5 años después, el límite máximo de 30km/h en algunos tipos de calles para reducir los atropellos

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha defendido el límite máximo de 30km/h en las calles de un único carril de circulación por sentido de las ciudades como medida para reducir los atropellos mortales cuando se cumplen cinco años de su implantación.

Según ha destacado la DGT, en vigor desde el 11 de mayo de 2021, el objetivo de esta medida era reducir los fallecidos por siniestros de tráfico en las ciudades, el ruido y la contaminación.

El departamento que dirige Pere Navarro ha destacado que a 50 km/h la probabilidad de fallecer en un siniestro de tráfico es del 80%, mientras que a 30 km/h, se reduce al 10%.

Estas vías son las de entrada y salida de la ciudad y las que enlazan los nudos de distribución entre los barrios, que deben estar blindadas a 50 km/h para garantizar la necesaria fluidez circulatoria.

Se cumplen 5 años del límite máximo de 30km/h en ciudad | Europa Press

Fuera de esta red, queda el 80% de la longitud de las calles que solo soportan el 20% del tráfico. Estas vías son las que se utilizan para salir o llegar a destino y donde entra el calmado del tráfico a 30 km/h.

Para la DGT, los datos de estos primeros años demuestran que "hay una tendencia positiva y esperanzadora" de reducción de los atropellos mortales en ciudad, ya que en 2024 fallecieron casi un 5% menos de personas en las ciudades que en 2019.

Por tipo de usuario, los ciclistas fallecidos en ciudad se redujeron casi un 19% y los peatones más de un 16%. Por tramos de edad, el mayor descenso lo experimentaron los fallecidos de entre 35 y 44 años (-42%), mientras que los que más aumentaron fueron los de 15 a 24 años (+3%).

Además, Tráfico ha señalado que casi cuatro de cada diez ciudades con más de 100.000 habitantes, entre las que se encuentran poblaciones con un volumen de tráfico tan importante como Bilbao, Madrid, Barcelona o Valencia, han visto reducida la siniestralidad en sus calles en estos cinco años.

De ellas, según los datos facilitados por la DGT, Alcobendas, Alcorcón, Barakaldo, Dos Hermanas, Leganés, Mataró, Rivas Vaciamadrid, Telde y Torrejón de Ardoz no registraron ninguna víctima mortal en sus calles en todo el año 2024.