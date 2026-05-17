LO MEJOR DE LA SEMANA: la nueva generación del Renault Clio, Mazda House y el nuevo SUV eléctrico de Lexus

El nuevo Mercedes-Benz Clase C eléctrico ya está a la venta en nuestro país. Una berlina que destaca por un diseño aerodinámico con un coeficiente de 0,22. Su versión inicial, C 400 4MATIC, tiene 489 CV, tracción total y ofrece hasta 743 km de autonomía.

El interior incorpora un sistema multimedia con grandes pantallas y sistema operativo con inteligencia artificial. Un ambiente inmersivo con equipamiento de lujo con masaje, sonido Burmester y techo con “cielo estrellado”.

Así luce la pantalla del nuevo Mercedes Benz Clase C, aunque dependerá de la versión que elijas | Mercedes Benz

De viaje por Japón desde Madrid. Eso propone Mazda House, una exposición de entrada libre, interactiva e inspirada en la cultura japonesa. Un espacio que busca acercar valores como el respeto por la naturaleza, la artesanía y el equilibrio, donde también existe la posibilidad de probar algunos de los modelos más recientes de la marca.

Los visitantes pueden recorrer distintas experiencias y asistir a talleres temáticos relacionados con la cultura y tradiciones japonesas. La recaudación de los talleres se destinará íntegramente a la organización Aldeas Infantiles, y estará hasta el 24 de mayo en la Fundación Ortega-Marañón

El Renault Clio sigue viviendo una juventud plena en su sexta generación, con un diseño más moderno y una estética más disruptiva y distinguible.

En el interior destaca el sistema multimedia con doble pantalla de 10,1 pulgadas e integración con Google. Puede incluir hasta 29 asistentes a la conducción y sistemas de aparcamiento; y dispone de motores Full Hybrid de 160 CV que le dotan de la etiqueta ECO, además de versiones gasolina y GLP.

BMW Motorrad ha presentado la F450 GS. Una moto que se convierte en el acceso a la familia GS, para poder conducir con el carnet A2 y competir en este reñido segmento de las trail de media cilindrada.

Incorpora un nuevo motor bicilíndrico de 420 centímetros cúbicos que desarrolla 48 caballos, que mueve con soltura el conjunto de 178 kilos, siendo muy ágil tanto en carretera como fuera de ella.

También ha heredado elementos de sus hermanas mayores de gama, como el “pico de pato” frontal, el cuadro de mandos multifunción y sistemas de seguridad como el ABS Pro, así como distintos modos de conducción.

La suspensión, firmada por Kayaba, permite afrontar diferentes terrenos y condiciones con un mayor control y estabilidad.

BAIC es una marcha china que mantiene acuerdos técnicos con Hyundai o Mercedes-Benz, y ahora lanza su segundo modelo en España: el X75.

Un SUV de 4,75 metros con un diseño moderno y afilado, detalles cromados y espacio para cinco pasajeros. En el interior destacan sus tres pantallas y el espacio para los ocupantes traseros.

Actualmente está disponible con un motor gasolina turbo de 177 caballos combinado con una transmisión automática de doble embrague y siete velocidades.

La última creación de Lexus se llama TZ. Un SUV eléctrico de lujo, de 5,10 metros, diseñado para el confort y la relajación que, con su batería de 95,8 kWh de capacidad, puede recorrer hasta 540 km con una sola carga.

Su interior busca recrear un ambiente zen japonés con materiales sostenibles, como bambú y aluminio reciclado. Cuenta con tres filas de asientos, con funciones avanzadas como calefacción, ventilación y reposapiés, con espacio para seis pasajeros y un techo panorámico.

El sistema multimedia incorpora tecnología Invisible Tech y un cuadro digital de 12,3 pulgadas.

Lexus TZ | Lexus

El Rally de Portugal ha supuesto el primer triunfo para Hyundai en la temporada 2026 del Campeonato del Mundo de Rallyes.

Una recompensa que llegó de la mano de Thierry Neuville y Martijn Wydaeghe, con el i20 N Rally1, en una cita en la que la lluvia y el barro no se lo pusieron fácil a ningún piloto. Oliver Solberg y Elliott Edmondson fueron segundos; y Elfyn Evans y Scott Martin, acabaron terceros, todos ellos con el Toyota GR Yaris Rally1.

Dani Sordo, en su segunda participación de la temporada, firmó un octavo puesto con su Hyundai i20 N Rally1.