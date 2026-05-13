Podremos seguir conduciendo después de los 65 años gracias a la Unión Europea

En España siempre ha resultado muy polémica la renovación del carnet de conducir a partir de los 65 años. No obstante, el debate ha terminado: la Unión Europea anuncia que la retirada del permiso de conducir no será en ningún caso por discriminación de edad, sino en base a un análisis individual.

La nueva directiva europea afecta a todos los estados miembros, por lo que la DGT está obligada a acatar las normas impuestas, la gran mayoría relacionadas con la renovación del carnet de conducir.

La premisa principal es que no se podrá suspender el carnet de conducir por discriminación de edad; es decir, la evaluación será individualizada y objetiva a cada sujeto teniendo en cuenta su salud, lo cual ya se venía haciendo en España. De esta forma, Europa consigue que la valoración se base en las condiciones de cada conductor y no en los años que tenga.

Asimismo, la UE permite a los estados establecer el criterio que consideren para acortar los plazos de renovación del carnet, así como especificar por tipo de vehículo, según categoría de vehículo (AM, A1, B, B1, C, D…).

En España, hasta los 65 años se renueva el carnet cada 10 años. Sin embargo, la directiva europea ha impuesto que pase a ser cada 15 años, para coches, motos, ciclomotores y cuadriciclos, y cada 5 años para conductores profesionales de camiones y autobuses, aunque esto ya es así en nuestro país.

Hoy en día, los plazos para renovar el permiso de conducir para personas de 65 años o más son de 5 años para coches, motos y ciclomotores, y de 3 años para conductores profesionales.

La DGT debe aplicar estos cambios porque la directiva ya está aprobada, por lo que tiene hasta finales de 2028 para hacerlo.