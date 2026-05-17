Japón todavía fabrica deportivos de gasolina para puristas, pero con dos enfoques radicalmente distintos

Toyota y Honda son vecinos en Japón, pero también rivales históricos. Por lo tanto, sus modelos han sido comparados en busca de un vencedor. Ahora mismo, en el mercado español encontramos dos coches deportivos que podemos enfrentar en un ring, el Toyota Yaris GR y el Honda Civic Type-R. ¿Cuál ganaría un combate a los puntos?

El Yaris tiene una ventaja muy importante, su precio, que parte de 46.250 euros, mientras que el coste de salida del Civic asciende a los 59.650. Aunque esa brecha de más de 13.000 euros está justificada por unos acabados más deportivos, como su gran alerón trasero inexistente en el modelo de Toyota, y una motorización bastante más desarrollada y que garantiza una conducción mucho más divertida que el Yaris.

Toyota GR Yaris | motor.atresmedia.com

Consumo aceptable

El coche de Toyota integra un motor de gasolina de 1.6 litros y tres cilindros en línea con turbocompresor. Suma 280 CV de potencia para una aceleración de 0 a 100 en 5,2 segundos, una velocidad máxima de 230 km/h y un consumo de 8,7 litros cada 100 kilómetros. Por su parte, el Civic Type R cuenta con un propulsor de gasolina de 2.0 litros, cuatro cilindros en línea y turbocompresor con 329 CV. La aceleración empeora un poco, 5,4 segundos, pero la velocidad alcanza los 275 km/h y el consumo baja a los 8,2 litros.

Tiene bastante mérito que el modelo de Honda, a pesar de incorporar una motorización más compleja y potencia, y ser un coche más grande y pesado que requiere de más fuerza para ser movido, consuma menos que el Yaris. Es un punto bastante importante porque, económicamente, compensa a diario el mayor desembolso a la hora de comprar el vehículo. Pero a nivel técnico, el Civil es de tracción delantera, y el modelo de Toyota tiene una tracción integral bastante más atractiva y digna de un coche deportivo.

Honda Civic Type R Mugen | Mugen

Práctico y deportivo

El Honda Civic ofrece una experiencia de conducción más deportiva que se completa con un sonido poderoso. Además, su largura se va a los 4,5 metros, medio metro más que el Yaris, y se traduce en mayor comodidad. Eso sí, el coche de Toyota es mucho más manejable cuando se trata de desplazamientos entre el tráfico urbano de la ciudad, cuando es más necesario un vehículo práctico que deportivo. Respecto al equipamiento, ambos están parejos. En ese aspecto, pueden firmar un empate técnico.

Ahora, toca emitir el juicio final. Como es lógico, la elección de un coche es algo subjetivo. Hay quienes rechazan el diseño demasiado estridente del Civic Type R. No obstante, para quien busca un vehículo con comportamiento deportivo a un precio accesible (bajo 60.000 euros lo es para un modelo de sus características), Honda gana el combate. Pero si quieres un coche más dinámico, que responda bien en diferentes contextos, que sea deportivo y practico al mismo tiempo, el Toyota Yaris GR es la opción ideal.