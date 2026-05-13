Lotus anuncia que está trabajando en un superdeportivo que superará los 1.000 CV de potencia

Lotus es una de los fabricantes que más y mejores superdeportivos ha desarrollado, incluyendo los que participaron en competiciones como la Fórmula 1 entre 1958 y 1994. Ahora mismo, se encuentran trabajando en un nuevo modelo de potentísima mecánica y grandes prestaciones. La responsabilidad de los ingenieros es muy alta porque deben cumplir con las expectativas que marca la historia de Lotus.

Es oficial que este superdeportivo llamado Type 135 será el primero del fabricante que integre un motor V8 de gasolina desde 2004, año en el que dejó de producirse el Lotus Esprit V8. Aunque no se ha adelantado cuál será el propulsor en específico, resulta muy probable que sea fruto de la colaboración con Mercedes-AMG y la marca alemana ceda el motor biturbo V8 de 4.0 litros que incorpora, por ejemplo, el Mercedes-AMG GT 63 SE.

Lotus Type 135 | Lotus

Estética nostálgica

Al motor de combustión se unirá uno eléctrico para formar un sistema híbrido puro HEV a través de la tecnología X-Hybrid. Gracias a esta motorización, este nuevo superdeportivo se situará entre los más potentes de la historia del fabricante, superando los 1.000 CV para velocidades que traspasarán con creces la barrera de los 300 km/h.

A nivel de diseño, lo lógico sería que el Type 135 no suponga una revolución estética sino que las líneas marcadas por el prototipo del superdeportivo 100% eléctrico presentado por Lotus y llamado Theory 1, sumando algunos recuerdos del Esprit que fue el último en montar un motor V8. Es decir, imaginamos un gran alerón trasero, un capó custodiado por amplias aletas laterales, tubos de escape bastante visibles y, en general, un cuerpo que aprovechará al máximo la aerodinámica.

Estrategia de electrificación

El Lotus Type 135 debería producirse en la fábrica central de la marca en Hethel, Reino Unido, y empezará a llegar al mercado en 2028. Justo ese año, Lotus emprenderá su estrategia de electrificación total, dejando de desarrollar coches con cualquier motor de combustión. Por lo tanto, podemos afirmar que este modelo será el último superdeportivo firmado por Lotus que incluirá una propulsión de gasolina.

En definitiva, el Type 135 será un coche histórico para la marca británica, por lo que se esperan grandes cosas y se está pendiente de las próximas informaciones que comparta Lotus, como el número de unidades que habrá, las primeras imágenes del diseño o las especificaciones técnicas al margen de la citada motorización híbrida con propulsor V8 de combustión.