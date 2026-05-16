Quedan pocos compactos premium de gasolina por menos de 35.000 euros, pero estos dos alemanes siguen resistiendo

El Audi A3 y el BMW Serie 1 pertenecen a una especie cada vez más rara: compactos premium alemanes, de gasolina, con carrocería tradicional y precio de acceso todavía relativamente contenido. Pero aunque sobre el papel se parecen mucho, el Audi convence más como compra racional y el BMW gana cuando entra en juego el tacto de conducción.

El Audi A3 es el más racional de los dos

Audi A3 TFSI | Audi

El Audi A3 juega la carta de la sobriedad. No es el compacto más llamativo ni el más emocional, pero sigue ofreciendo una fórmula muy reconocible: diseño limpio, buen acabado interior, postura de conducción cómoda y una gama bastante amplia.

En su versión 30 TFSI, el A3 utiliza un motor 1.5 turbo de cuatro cilindros con 116 CV. No es una mecánica explosiva, pero sí suficientemente suave y eficiente para un uso diario. Sus consumos homologados se mueven alrededor de los 5,5-5,8 l/100 km según versión, y el maletero se queda en 380 litros, una cifra correcta para un compacto de este tamaño.

Su mayor ventaja frente al BMW está en el equilibrio general. El A3 suele ser algo más barato en las versiones comparables, ofrece más variedad mecánica y permite elegir entre gasolina, diésel, versiones microhíbridas e incluso híbridos enchufables.

El BMW Serie 1 tiene más carácter al volante

BMW Serie 1 2025 | BMW

El BMW Serie 1 actual ya no es aquel compacto de tracción trasera que marcaba diferencias claras frente a todos sus rivales. Desde hace años utiliza una arquitectura de tracción delantera, como la mayoría de compactos del mercado.

Pero incluso así, BMW sigue cuidando especialmente el tacto de conducción. La dirección, la puesta a punto del chasis y la sensación general al volante le dan un punto más dinámico que al Audi. No es un deportivo en sus versiones de acceso, pero sí transmite una conducción algo más viva.

La versión 116 monta un motor 1.5 de tres cilindros con 122 CV, un bloque menos refinado sobre el papel que el cuatro cilindros del Audi, aunque con algo más de potencia. Sus cifras son muy parecidas: 0 a 100 km/h en torno a 9,8 segundos, velocidad máxima de 210 km/h y consumo homologado de 5,9 l/100 km.

Por dentro y por tamaño juegan prácticamente empatados

Audi A3 TFSI | Audi

En dimensiones, las diferencias son mínimas. El Audi A3 Sportback ronda los 4,35 metros de largo y el BMW Serie 1 los 4,36 metros. También coinciden en maletero, con 380 litros en ambos casos.

Donde sí cambian es en la forma de entender el ambiente interior. El Audi apuesta por una presentación más limpia, horizontal y clásica. El BMW busca una experiencia más tecnológica y envolvente, con una orientación algo más marcada hacia el conductor.

En calidad percibida, ambos justifican mejor que muchos rivales generalistas ese salto al mundo premium. Pero también comparten un problema: sus versiones de acceso pueden quedarse algo justas de equipamiento si no se añaden opciones o acabados superiores.

Cuál comprar: Audi si buscas equilibrio, BMW si buscas conducción

BMW Serie 1 | BMW

La comparación se puede resumir de una forma bastante sencilla. El Audi A3 es la compra más sensata si buscas un compacto premium discreto, bien acabado, eficiente y con una gama más amplia. No emociona tanto, pero encaja muy bien para quien quiere un coche alemán serio sin entrar en precios mucho más altos.

El BMW Serie 1, en cambio, tiene más sentido si valoras especialmente la conducción. Su versión de acceso no es radical ni especialmente potente, pero el coche se siente algo más vivo y eso puede marcar la diferencia para quien todavía busca algo de carácter en un compacto de gasolina.

En realidad, ambos representan una categoría que empieza a desaparecer. Cada vez quedan menos compactos premium de gasolina con precio relativamente razonable, y tanto el A3 como el Serie 1 sobreviven como dos de las últimas opciones para quien no quiere un SUV, no quiere un eléctrico y todavía valora el formato compacto tradicional.

El Audi gana por equilibrio. El BMW gana por tacto. Y quizá esa sea la verdadera diferencia entre dos coches que, sobre el papel, parecen casi iguales.