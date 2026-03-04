¿Cómo garantizar la durabilidad del aire acondicionado?: El consejo de un mecánico

Suena a consejo para principiantes reiterar que el uso del aire acondicionado no acaba en el encendido, en los niveles de potencia y en las zonas en las que ponerlo a trabajar, pero aquí vamos, porque los detalles marcan la diferencia.

En el caso del funcionamiento del aire, esa diferencia que te puede garantizar su durabilidad se materializa en un interruptor. El mecánico Felipe Sacristán, desde su cuenta de redes sociales, lo ha señalado en uno de sus vídeos.

"Si quieres que el aire acondicionado dure mucho y el gas dure mucho dentro de tu vehículo, sea invierno o sea verano, este botón siempre en on", recomendó, haciendo referencia a la función que en la consola o el volante encontramos con el icono A/C (Air Conditioning) y al gas refrigerante, que es el que se encarga de absorber el calor del aire y convertirlo en aire frío.

Difusor del aire acondicionado | Centímetros Cúbicos

La clave del compresor encendido

Un componente vital es el gas, al que se le debe dar uso frecuente si queremos mantener todo el sistema en condiciones y evitar desperfectos por desgaste prematuro. Para eso es clave tener activado el botón A/C en todo momento, lo que lleva a que el aire acondicionado se desempeñe correctamente a largo plazo.

La ecuación es sencilla. Teniendo desactivado el interruptor en cuestión, el compresor permanece apagado y el sistema se limita a la ventilación convencional, con el aire a la temperatura ambiente del exterior. Tampoco es conveniente recurrir solo a la recirculación, ya que no solo no renueva el aire –perjudicando a su calidad–, sino también tiende a empañar los cristales con facilidad.

En cambio, teniendo el botón A/C activado, el compresor se mantiene encendido, la temperatura se regula, el aire del interior del vehículo se deshumidifica, los cristales se desempañan al instante, el gas refrigerante no entra en desuso y el sistema funciona íntegra y eficientemente, ayudando, precisamente, a su durabilidad.