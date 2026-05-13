Así es el Nissan pensado para aprovechar el sol de España con una tecnología que podría cambiar los coches eléctricos

La idea de un coche eléctrico capaz de cargarse con energía solar lleva décadas persiguiendo a la industria del automóvil. Normalmente, siempre ha sonado más a experimento futurista que a una solución real. Pero ahora Nissan cree que esa tecnología empieza por fin a tener sentido en el uso cotidiano, especialmente en países con muchas horas de sol como España.

La marca japonesa ha presentado varios proyectos basados en paneles solares integrados en sus coches eléctricos, y los resultados empiezan a ser mucho más interesantes de lo que cabría esperar. El más avanzado utiliza un Nissan Ariya cubierto parcialmente por paneles solares desarrollados junto a la compañía holandesa Lightyear.

Nissan Ariya Solar | Nissan

Un Nissan Ariya capaz de ganar autonomía simplemente por estar aparcado

Durante las pruebas realizadas por Nissan, el Ariya solar logró recuperar hasta 14 millas de autonomía en un día soleado, aproximadamente unos 22 kilómetros. Pero lo más interesante para nosotros es que Nissan también ha calculado cuánto podría generar en distintos lugares del mundo, incluyendo Barcelona.

Según las estimaciones de la compañía, en la ciudad catalana el coche podría recuperar una media diaria cercana a las 11 millas, unos 18 kilómetros aproximadamente. En otras palabras: hay conductores urbanos que podrían cubrir buena parte de sus desplazamientos diarios únicamente con la energía obtenida mientras el coche permanece estacionado.

La clave está en que el sistema no pretende sustituir completamente a la carga tradicional, sino reducir enormemente la dependencia del enchufe. De hecho, los ingenieros de Nissan calculan que algunos usuarios podrían pasar de realizar 23 cargas al año a apenas ocho.

Y eso cambia bastante la forma en la que entendemos un coche eléctrico.

Nissan Ariya Solar | Nissan

El verdadero invento está en un pequeño coche japonés

Aunque el Ariya es el escaparate tecnológico más visible, el proyecto más interesante de Nissan probablemente sea otro mucho más pequeño. Durante el Salón de Tokio de 2025, la marca mostró el AoSolar Extender, un sistema desarrollado sobre el Nissan Sakura, un pequeño kei car eléctrico pensado para ciudad.

La idea es bastante ingeniosa. Cuando el coche se aparca, un gran panel solar se despliega automáticamente desde el techo y se extiende sobre el parabrisas. Además de generar electricidad, también actúa como parasol para reducir la temperatura del habitáculo durante los días calurosos.

Cuando el coche vuelve a ponerse en marcha, el sistema se repliega automáticamente. Incluso puede ocultarse solo si detecta fuertes rachas de viento para evitar daños.

La superficie solar total genera alrededor de 500W en condiciones favorables. Y aunque esa cifra pueda parecer pequeña, tiene mucho más sentido de lo que parece en coches urbanos de bajo consumo.

Nissan Solar | Nissan

La energía solar empieza a tener sentido en coches pequeños

Uno de los grandes problemas históricos de los coches solares es que la superficie disponible en la carrocería suele ser demasiado pequeña para generar una cantidad importante de energía. Pero eso cambia cuando hablamos de coches urbanos muy eficientes.

El Nissan Sakura consume tan poca energía en trayectos cotidianos que la electricidad generada por los paneles empieza a ser realmente relevante. Según Nissan, el sistema podría generar suficiente energía como para recorrer unos 3.000 kilómetros al año.

Y aquí llega la parte más importante de todo esto: el análisis de uso real realizado por la marca muestra que muchos propietarios del Sakura utilizan el coche únicamente para trayectos cortos, recados urbanos o desplazamientos escolares.

Eso significa que, para una parte de los conductores, la energía solar podría cubrir una parte enorme de sus necesidades diarias. Incluso hasta el punto de reducir drásticamente las cargas en red.

Nissan Sakura | Nissan

España podría ser uno de los países donde más sentido tendría

El planteamiento de Nissan tiene especialmente sentido en mercados con muchas horas de sol y un uso urbano intensivo del coche eléctrico. Y ahí España aparece como uno de los escenarios más favorables de Europa.

Mientras muchos fabricantes siguen centrados únicamente en aumentar el tamaño de las baterías y la velocidad de carga, Nissan parece apostar por una idea diferente: que el coche pueda recuperar energía constantemente mientras está aparcado.

Eso no significa que vayamos a dejar de enchufar los coches eléctricos mañana. Pero sí podría cambiar algo mucho más importante: la frecuencia con la que necesitamos hacerlo.