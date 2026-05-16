Menos de 475 euros/mes con seguro y mantenimientos incluidos para llevarte el SUV de BMW híbrido con turbo

Acceder a un coche de alta gama puede suponer un desembolso importante que de primeras muchas personas no pueden acometer. Sin embargo, hoy en día existe una solución evidente, el renting. Mientras se ahorra para comprar el vehículo, se disfruta y prueba el modelo mediante un régimen de alquiler. Y hay ofertas bastante jugosas en el segmento premium, como la del SUV Mediano BMW X1 por 471 euros al mes.

Además, este precio no es para su versión de acceso, sino una gama media con motorización microhíbrida que une un motor eléctrico y otro de gasolina de 2.0 litros y cuatro cilindros en línea con turbo compresor que suma una potencia de 163 CV. Logra acelerar de 0 a 100 en 8,5 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 210 km/h. Y lo más impresionante, su consumo combinado de 4,5 litros cada 100 kilómetros es súper contenido para un coche que pesa en vacío 1685 kilos.

BMW iX1 xDrive30 | EP

Experiencia al volante

Esta motorización se vincula a una tracción delantera y a un sistema de transmisión automática de siete velocidades con paso a modo manual. Gracias a su mecánica optimizada, una de las virtudes de este BMW X1 es su rendimiento en carretera. Los conductores van a disfrutar mucho al volante de este SUV donde la gasolina es protagonista y no esconde el rugido del propulsor, las revoluciones ni los cambios de marcha.

Otra de las ventajas de este coche es su amplio maletero de 500 litros. Como de costumbre, BMW ha hecho un gran trabajo en el interior del vehículo para combinar el confort para los pasajeros, un espacio de carga generoso junto a un equipamiento y acabados de alta calidad. Destaca la pantalla táctil de 10'7 pulgadas con navegador dedicada al sistema multimedia, su conexión wi-fi integrada con tarjeta SIM o sus actualizaciones inalámbricas de software.

BMW X1 | BMW

Máxima seguridad

Como se nota, es un coche tecnológicamente actualizado. De hecho, cuenta con sistemas avanzados de asistencia a la conducción como protección antirrobo, reconocimiento de señales de tráfico, alerta de cambio de carril, control de arranque en pendiente o encendido automático de luces de emergencia. Estos sistemas favorecen que el BMW X1 haya sido calificado con 5 estrellas Euro NCAP, la máxima nota en materia de seguridad. Y seguimos sumando virtudes a este SUV muy compensado.

Para terminar, pero muy importante, debemos mencionar que este renting por 471 euros al mes sería durante 36 meses o hasta 10.000 kilómetros. Las cuotas mensuales aumentan a 478 euros si se quiere extender el renting a 48 meses o a 479 si se aumenta a 60 o 484 hasta los 72. Si se quiere mantener en 36 meses pero incrementar los kilómetros hasta 15.000, el precio se iría hasta los 497. A partir de aquí, se abre un amplio catálogo de condiciones que sitúan el renting del BMW X1 sobre los 500 euros.