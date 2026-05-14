Llega un nuevo sistema de Inteligencia Artificial para vehículos que puede predecir cuándo cambiar de carril

Google quiere que los coches dejen de depender únicamente del GPS para orientarse en carretera. La compañía tecnológica presentó este martes una nueva función basada en inteligencia artificial capaz de interpretar el entorno en tiempo real y anticipar al conductor cuándo debe cambiar de carril o prepararse para una salida.

La herramienta, bautizada como “Live Lane Guidance”, supone un paso más en la integración entre software y automóvil. A diferencia de los sistemas de navegación tradicionales, que funcionan exclusivamente mediante mapas y posicionamiento satelital, esta tecnología utiliza la cámara frontal del vehículo para “ver” la carretera y entender exactamente dónde circula el coche en cada momento.

La idea es sencilla: el sistema no solo indica hacia dónde ir, sino también cómo colocarse correctamente con antelación. Si una salida se aproxima o un cambio de carril resulta necesario, la inteligencia artificial calcula el momento óptimo para realizar la maniobra de forma más precisa y natural.

La demostración tuvo lugar durante el Android Show 2026, el evento virtual anual de Google dedicado a su ecosistema móvil y conectado. Allí, la compañía dejó claro que su apuesta para el automóvil ya no pasa únicamente por ofrecer aplicaciones dentro del coche, sino por convertir a Gemini —su inteligencia artificial— en un auténtico asistente de conducción contextual.

Composición de tres fotografías cedidas este 12 de mayo por Google que muestra perspectivas de la función denominada 'Live Lane Guidance' | GOOGLE

Según explicó Guemmy Kim, directora sénior de producto de Android para Automóviles, el sistema ahora es capaz de interpretar información procedente de distintas fuentes al mismo tiempo.

En la práctica, eso significa que Gemini puede leer un mensaje recibido, localizar una dirección mencionada en un correo o en el calendario y ofrecer automáticamente enviarla al navegador mediante una nueva función llamada “Magic Cue”.

La empresaria y celebridad Paris Hilton participó en la presentación para introducir el concepto de “My Get-it-Done Partner”, una especie de copiloto digital pensado para resolver tareas cotidianas mientras el usuario conduce.

Eso sí, la nueva tecnología no llegará a todos los conductores. Google confirmó que “Live Lane Guidance” estará reservada únicamente para determinados modelos compatibles con “Google built-in”, es decir, vehículos que integran el sistema operativo de la compañía directamente de fábrica.

Los usuarios que utilizan la versión convencional de Android Auto conectando su móvil al coche quedarán fuera, al menos por ahora.

Con este movimiento, Google sigue acercándose al territorio tradicionalmente ocupado por fabricantes y empresas especializadas en conducción asistida. La diferencia es que su enfoque no se centra tanto en automatizar el vehículo como en convertir la inteligencia artificial en una capa permanente de ayuda y anticipación dentro del habitáculo.