Este mítico utilitario se regala un ofertón para comprarlo por su 50º aniversario

Hace no demasiado tiempo, en España teníamos la suerte de ver cómo se producía el Volkswagen Polo. Sin embargo, el traslado de su producción a Sudáfrica y la sustitución de sus líneas de montaje por las de futuros coches eléctricos en Landaben nos han quitado ese privilegio. Lo que también es un privilegio es encontrar al utilitario del coche del pueblo a un precio increíblemente bajo. Así que si estás buscando un nuevo compañero de rutina y de viaje no debes despegar el ojo de la pantalla en la que estás leyendo este post.

Tiene un equipamiento de plenas garantías

De serie, la versión del Volkswagen Polo ofertada incluye un conjunto de elementos que resuelven con eficiencia las necesidades del conductor a bordo. Así las cosas, en el nivel de acabado Match, incluye: faros LED dotados de encendido automático, sensor de aparcamiento trasero, lector de señales de tráfico, alerta de carril involuntaria, detector de fatiga, ciclistas y peatones, asistente de arranque en pendiente, Front Assist para evitar colisiones frontales, servicio de llamada de emergencia por 10 años, aire acondicionado, cuatro elevalunas y espejos eléctricos, cuadro de instrumentos digital, sistema de sonido con pantalla táctil, radio DAB, bluetooth, USB, llantas de 15 pulgadas, reposabrazos central delantero, pomo del cambio en piel y asiento trasero abatible.

Por otra parte, como utilitario que es puede acoger en su interior a unas cuatro personas. No en vano, su distancia de ejes está cifrada en 2,56 metros. Los asientos están hechos de tela.

Eficiente a más no poder

El Volkswagen Polo en oferta es el que equipa el motor TSI 1.0 de 95 CV de potencia, disfruta de un par motor máximo de 175 Nm a las 1600 rpm que trabaja codo con codo junto a una caja de cambios manual de cinco marchas. Lo que más se puede resaltar de este conjunto es la eficiencia, y es que tan sólo homologa unos consumos combinados de 5,2 litros por cada 100 kilómetros recorridos. Con todo, luce la etiqueta C de la DGT merced también a las emisiones de 118 g/km de CO2.

Promete buen comportamiento tanto en el día a día por la ciudad como por carretera en viajes cortos. Porque si algo bueno tienen los utilitarios es la agilidad que brindan y lo divertidos que son de conducir.

La oferta: disponible desde 17.800 €

En el año que cumple su 50º aniversario, el Volkswagen Polo puede ser tuyo por tan sólo 17.800 €. Un precio espectacular para un coche que cumple tanto en entornos urbanos como en la carretera hasta cierto punto y que, si es tu caso, es ideal para iniciarte como conductor. Aprovecha, que la oferta no es para siempre.